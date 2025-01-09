Автор: Надежда Сикорская, Берн, 09.01.2025.
Энергетический сектор Швейцарии обвиняется в рекордных прибылях, получаемых благодаря чрезмерно высоким ценам на электроэнергию и перераспределяемых в пользу акционеров.|
Le secteur de l’énergie suisse est accusé d’avoir réalisé ses bénéfices records grâce à des prix de l’électricité trop élevés et de les avoir distribués aux actionnaires seulement, sous forme de dividendes.
Вчера Наша Газета рассказала вам об историческом решении обеих палат парламента, согласившихся на государственную поддержку сталелитейной промышленности Швейцарии путем предоставления скидок на оплату электроэнергии. Может статься, что «скидки» достанутся не только заводам, но и простым гражданам, чьи счета за электричество резко выросли во время пандемии коронавируса, да так на той высоте и застряли. Что вряд ли справедливо, ведь, несмотря на все высказывавшиеся опасения, никто зимой не замерзал и энергетический сектор страны чувствует себя превосходно. Настолько, что некоторых это даже раздражает.
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