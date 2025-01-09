Когда энергия бьет ключом |Quand l’énergie bat son plein

Вчера Наша Газета рассказала вам об историческом решении обеих палат парламента, согласившихся на государственную поддержку сталелитейной промышленности Швейцарии путем предоставления скидок на оплату электроэнергии. Может статься, что «скидки» достанутся не только заводам, но и простым гражданам, чьи счета за электричество резко выросли во время пандемии коронавируса, да так на той высоте и застряли. Что вряд ли справедливо, ведь, несмотря на все высказывавшиеся опасения, никто зимой не замерзал и энергетический сектор страны чувствует себя превосходно. Настолько, что некоторых это даже раздражает.