Война в Украине не оставила равнодушным, наверное, никого в Швейцарии. На призывы оказать гуманитарную помощь откликнулось такое огромное количество людей, что двор украинского посольства в Берне в считанные дни оказался заполненным. Стало понятно, что нужен отдельный склад, где волонтеры могли бы упаковывать вещи первой необходимости и грузить их в машины. Такое помещение нашлось по адресу Fischermättelistrasse 6 – его безвозмездно предоставила бернская фирма BT Hydraulik AG. Мы отправились туда в прошлую пятницу, чтобы побеседовать с волонтерами.

Первыми, кого мы увидели, подходя к складу, оказались швейцарские солдаты гражданской обороны (Zivilschutz/Protection civile), которые регулировали поток приезжающих и отъезжающих машин и грузили коробки с гуманитарной помощью на деревянные паллеты. Следуя указателям, мы поднялись на второй этаж и оказались в огромном помещении, полностью заполненном мешками и коробками. Посреди – длинные столы, на которых сложены вещи. О том, как организована работа, нам рассказала волонтер Людмила Герденер: «Сюда приходит помощь, и мы должны ее рассортировать: одежда для детей, женщин, мужчин. По такому же принципу сортируем обувь. Отдельно – медикаменты, детское питание, подгузники. У каждого своя задача: рассортировать и отнести в определенное место».

Сортировкой вещей занимаются люди самых разных национальностей, в том числе и швейцарцы. Так, Катрин из Берна и Селин из Эмменталя прочитали в одной из групп в Телеграме, что здесь нужна помощь, и захотели внести свой вклад. Девушки окружены стопками одежды, которую они сортируют по категориям - мужская, женская, верхняя, нижняя. «Я была в Украине в 2012-м, потом посетила Россию, путешествовала, познакомилась с людьми и немного узнала страну», - поделилась Катрин.

Некоторые волонтеры работают уже несколько дней, но есть и те, кто присоединился к команде совсем недавно. Например, украинец Руслан пришел сюда, когда узнал о том, что требуются люди. «Я сегодня только первый день здесь помогаю и вижу людей разных национальностей – украинцы, швейцарцы… Люди говорят на разных языках, но все понимают друг друга и работают, как единый организм».

Координацией работы волонтеров на складе занимается Татьяна Федорчук, переехавшая в Швейцарию из Украины тридцать лет назад. Она, как и, наверное, все, не ожидала, что может начаться война. «Знаете, было такое ощущение, как будто любимый и очень близкий человек внезапно скончался… Ярость, отчаяние, беспомощность – сначала я испытывала ужасные чувства. Но потом, когда я увидела что украинцы не дают себя сломить, выходят на улицы без ничего и хотят сражаться, то подумала, что мы преодолеем эти сложные времена вместе. Тогда я пришла в украинское консульство и сказала, что готова стать волонтером. Теперь я нахожусь здесь день и ночь», - призналась Татьяна. И она не преувеличила: в углу ее крохотного импровизированного офиса лежит матрас, на котором она спит.

По словам Татьяны, работы на складе очень много, причем, несмотря на то, что за нее не платят, никто не смотрит на часы – все работают вместе, и каждый вносит свой вклад. «Мы получаем большую поддержку от Zivilschutz. Они помогают организовать логистику, прекрасно в этом разбираются, держат все под контролем, знают, что и как делать, и это очень облегчает нам работу», - с благодарностью сказала она.

Куда же отправляется эта гуманитарная помощь? «Мы работаем напрямую с Польшей. Машины едут через польскую границу до Львова, где их уже ждут другие волонтеры. Я сегодня говорила с одним из них. Их работа чрезвычайно опасна, но они все равно ее делают. Под обстрелами. Они пытаются в сложных условиях получить «зеленый коридор» и доехать до Харькова. Там все постепенно заканчивается, а бежать могут далеко не все. Это очень сложная работа. В любом случае, мы знаем, что помощь получат те, кто в ней нуждается», - объяснила Татьяна.

Гуманитарная помощь приходит на Fischermättelistrasse 6 ежедневно – из Кура, Цюриха, Базеля, Люцерна, Тичино. Грузовики из Берна уходят полными. Волонтеры требуются постоянно, а прямо сейчас очень нужен человек с медицинским образованием, который мог бы координировать работу по сортировке медикаментов. Если товары медицинского назначения, которые прислали госпитали, уже правильно упакованы и подписаны, то лекарственные средства, купленные обычными людьми, нужно рассортировать. Помощь поступает и от таких крупных фирм, как Emmi, Hug, Barilla, а также от шоколадных фабрик и других компаний, которые предоставляют продукты питания.

«Пожалуйста, сортируйте вещи заранее по коробкам и подписывайте, что находится внутри: еда, одежда для детей и прочее», - обратилась Татьяна ко всем, кто хочет помогать. В одну коробку стоит складывать вещи одного типа и подписывать ее на двух языках – английском и украинском/русском. В целом, одежды, одеял, матрасов и спальных мешков на складе пока достаточно. Целесообразнее отправлять предметы гигиены, особенно для женщин и детей; продукты питания, например, консервы, которые можно хранить без холодильника; детское питание. Требуются и товары медицинского назначения, в том числе, костыли и носилки.

Уже собираясь уходить со склада, мы столкнулись с энергичной белоруской Кларой Барташевич, которая по-хозяйски выкладывала из большой сумки на общий «обеденный» стол колбасу и хлеб. «А что я? Я вчера работала и сейчас пойду работать, - пояснила Клара, не переставая заставлять стол продуктами, которые она принесла для волонтеров. - Я уже 32 года живу в Швейцарии, и мне небезразлична судьба людей, которые гибнут ни за что. Я хочу быть вместе со всеми. Вот видите сколько здесь людей: японцы, китайцы, швейцарцы, итальянцы, украинцы, русские, белорусы, латвийцы, эстонцы. В общем, слава Богу!».

В словах «я хочу быть вместе со всеми», наверное, кроется ответ на вопрос, почему так много людей готовы стать волонтерами. Когда вы находитесь среди тех, кто бескорыстно готов отдать свое время и силы, кто настроен оптимистично и проявляет солидарность, то у вас появляется надежда, что все будет хорошо, ведь без надежды пережить эти времена будет слишком трудно.