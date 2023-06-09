Крохотная рыбацкая деревушка, расположенная на левом берегу Бриенцского озера и насчитывающая чуть более четырех сотен жителей, до недавнего времени не была широко известна за пределами кантона Берн. Все изменилось около двух лет назад, когда на Netflix вышел южнокорейский телесериал «Crash Landing on you», в русскоязычном пространстве известный под названиями «Любовь приходит с неба», «Любовное приземление» или «Аварийная посадка любви».

Сюжет сериала незамысловат. Главная героиня, успешная южнокорейская предпринимательница и богатая наследница по имени Юн Се-ри, после аварии на параплане приземлилась в северокорейской части демилитаризованной зоны. Во время патрулирования ее встретил и спас капитан Корейской народной армии Ри Чон Хёк. Решив помочь девушке вернуться на Юг, он спрятал ее от своих сограждан. Постепенно молодые люди влюбились друг в друга. Некоторые сцены романтической комедии снимались в Изельтвальде.

Во время пандемии «Crash Landing on you» в Азии посмотрели практически все, и после снятия санитарных ограничений многие захотели своими глазами увидеть место съемок. В течение последних двух лет в Изельтвальд каждый день стекаются сотни фанатов из Южной Кореи, Филиппин и Индонезии. Они выстраиваются в очередь, чтобы сделать фото на деревянном мостике и затем выложить его в социальных сетях с хештегом #cloy (первые буквы названия сериала). Некоторые азиатские инфлюэнсеры устраивают настоящие фотосессии, привозя с собой гардероб из эффектных платьев, команду фотографов и осветителей. На причале Изельтвальда позируют, делают предложения, целуются, обнимаются, светятся от счастья.

Толпы туристов, поток которых не иссякает с утра до вечера, нарушили тихую и размеренную жизнь деревни. Число рейсов желтых почтовых автобусов было увеличено, и даже была создана экспресс-линия, доставляющая всех желающих азиатских туристов в деревню.

Казалось бы, Изельтвальду улыбнулась удача. Власти многих городов из кожи вон лезут, чтобы привлечь туристов, а бернской коммуне даже не пришлось прилагать усилий – люди приезжают сами. Но в Изельтвальде этому не рады. Как отметил один из недовольных местных жителей в комментарии швейцарским СМИ, опустошать мусорные баки и убирать общественные туалеты приходится муниципалитету, а «эти туристы» ничего не покупают в деревенском магазине и не приносят средств бюджету. Справедливости ради отметим, что покупать в местной лавке практически нечего.

Власти Изельтвальда придумали оригинальный способ борьбы с туристами. Туристическим автобусам теперь нужно заранее бронировать и оплачивать место на стоянке, при этом максимальная продолжительность пребывания составляет два часа. Исключение делается для групп, которые не просто заезжают в деревню для короткой фотосессии, но остаются там на ночь или обедают в ресторане. Более того, отныне за посещение общественных туалетов нужно платить, а у входа на причал установлен турникет: за сэлфи в культовом месте придется выложить целых пять франков! Глава коммуны не видит в этом ничего предосудительного, полагая, что иностранные туристы привыкли платить за такие развлечения.

Даже если вы не относитесь к фанатам «Crash Landing on you» и не смотрели ни одной серии этой мыльной оперы, посетить Изельтвальд стоит! Одну из самых маленьких коммун кантона Берн не зря называют жемчужиной славящегося своими бирюзовыми водами Бриенцского озера. Короткую остановку здесь можно сделать, например, по пути к Гисбахскому водопаду. Идиллические бухты, виды на высокие горы с причудливыми вершинами, традиционные шале, ухоженные цветущие садики – Изельтвальд очарователен.

До появления сериала главной достопримечательностью городка считался не причал, а так называемый замок Зеебург. Импозантная вилла в южном стиле была построена в 1907 году бернским торговцем Готфридом Зигристом. На практически всегда закрытых кованых воротах у входа в парк виллы до сих пор указана дата постройки – «1907 год». В 1927-м здание перешло в собственность евангелической диаконической ассоциации, которая переоборудовала Зеебург в центр реабилитации. В 1970-х годах в Зеебурге размещалась школа для девушек, где их обучали основам домоводства, общей культуре и иностранным языкам. А в сентябре 1987 года вилла превратилась в центр для проведения конгрессов и конференций, а в 2015-м была выставлена на продажу.

Изельтвальд гордится также тем, что на его территории расположен единственный остров в кантоне Берн – крохотный зеленый Шнаггенинзели, что можно перевести как остров-улитка. Он находится в частной собственности и принадлежит замку Зеебург. На острове есть небольшая часовня и место для гриля. Шнаггенинзели имеет 115 метров в длину и 40 метров в ширину, а его самая высокая точка достигает 570 метров над уровнем моря или 6 метров над уровнем озера. Остров охраняется как природный объект на уровне кантона. Шнаггенинзели мог получить свое название из-за того, что монахи монастыря Интерлакен разводили здесь улиток. Однако слово может быть и производным от Schnaken (Schnāgge на швейцарском немецком), что означает комар-долгоножка.

Добавим, что власти коммуны пока не знают, приведут ли введенные ими меры к желаемому ограничению потока туристов. О выходе нового сезона сериала пока не сообщается. Неизвестно также, появится ли снова бернская деревня на экранах.