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Гётеанум – дом без прямых углов|Goetheanum, un bâtiment sans angles droits

Автор: Леонид Слонимский, Дорнах, 28. 10. 2022.

Photo © Wladislaw

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в направлении Базеля.

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Voici la suite de la série « Les impressions architecturales suisses » par Léonide Slonimsky. Aujourd’hui nous partons en direction de Bâle.

В своих заметках об архитектуре Швейцарии – как вернакулярной, так и современной, я часто пишу о том, насколько она практична, проста, рациональна и по-протестантски скромна. Но на этот раз хотел бы рассказать об исключении из правил: о крайне сложном и экспрессивном здании под названием Гётеанум, находящемся в 10 км от городка Дорнах, неподалёку от Базеля.

Гётеанум – центр антропософского, или так называемого «Штайнеровского движения», о некоторых адептах которого Наша Газета уже рассказывала. Не углубляясь в детали, про антропософию можно сказать, что это религиозно-мистическое учение, основанное в 1912 году Рудольфом Штайнером – австрийским философом, архитектором, драматургом, педагогом. Антропософия опирается на христианскую мистику и европейскую идеалистическую традицию (в частности, на учение Гёте – сам Штейнер обозначал антропософию как «гётеанство XX века»). Антропософия много говорит о связи человека и природы, и эта связь достаточно очевидно отражается в архитектуре, её формах и эстетике. По идее Рудольфа Штайнера, спроектированное им здание должно было представлять собой модель Вселенной. Вокруг Гётеанума разбросаны в Дорнахе многочисленные постройки в стиле «антропософской архитектуры», 12 из них – оригинальные проекты Штайнера.

Гётеанум – один из наиболее ярких примеров так называемой «органической архитектуры» и экспрессионизма в швейцарской архитектуре. Этот стиль характеризовался использованием новых материалов и очень необычными объемными композициями, часто вдохновленными природными биоморфными формами. Их создание стало возможно благодаря новым техническим возможностям, которые давало массовое производство бетона, кирпича, стали и стекла. Многие архитекторы-экспрессионисты участвовали в Первой мировой войне, и их опыт, в сочетании с политическими и социальными потрясениями, привел к появлению утопических и романтических проектов.

Первый Гётеанум, построенный в Дорнахе в 1913-1919 годах на том же месте, что и существующий, предназначался для проведения летних театрализованных представлений. Здание было построено из дерева, в нём не было ни одного острого и прямого угла, а центром композиции стал огромный полусферический купол, символизировавший, видимо, вселенную. Вокруг строительства здания сформировалась творческая «артель», в которую вошли, в частности, писатель Андрей Белый со своей женой Асей и поэт и художник Максимилиан Волошин со своей женой Маргаритой. К огромному сожалению, здание сгорело в ночь с 31 декабря 1922 на 1 января 1923 года: по одной из версий, его специально подожгли идейные противники Штайнера.

Но Штайнер не отчаялся и почти сразу, в 1923 году, спроектировал Новый Гётеанум, на этот раз из литого бетона. Через год начались строительные работы, которые завершились в 1928 году, когда Штайнера уже не было в живых. Здание поражает величественностью, сложностью и масштабом и сильно отличается от предшественника, хотя главный принцип остался неизменным – отсутствие прямых углов. Бетон, достаточно новый для того времени материал, дал новые возможности, позволив создать в архитектурном масштабе скульптурные формы с выраженными изгибами, волнами, вогнутыми и выпуклыми деталями.

Если встать к современному Гётеануму лицом, то слева можно увидеть деревянную постройку из двух цилиндров с шарообразными куполами – по своей архитектуре она очень близка к изначальному Гётеануму, так что, включив воображение и мысленно увеличив домик, можно представить, каким он был.

Интересно отметить, что, в отличие от современных экологичных зданий, основой «экологичности» которых является использование органических, биоразлагаемых и нетоксичных материалов, в Гётеануме «органические» лишь формы, в которых архитектор пытался избежать прямых углов, в то время как материал, бетон, – полная противоположность «органичности».

Здание впечатляет не только снаружи, но и внутри. В интерьере его практически отсутствуют заурядные решения, всё в нём – уникального дизайна: удивительной красоты лестница; огромный зал, рассчитанный на более чем 1000 мест; деревянная отделка из ценных пород дерева; мистические росписи потолков; скульптуры; сочетание вибрирующих пастельных цветов стен с брутальным необработанным бетоном; причудливой формы окна.

Одним из принципов архитектуры экспрессионизма, в частности антропософской архитектуры, является «Gesamtkunstwerk», то есть «объединенное произведение искусства». Это значит, что в здании каждый элемент проектируется в соответствии с общим образом, вплоть до самых утилитарных и малых вещей, таких, как дверные ручки или вентиляционные трубы. Поэтому, покидая Дорнах, обратите особое внимание на стоящую в поле за зданием Гётеанума фаллическую трубу бойлерной, которая декларирует идею антропософской органической архитектуры об «...освобождении от ограничений традиционной архитектуры через отказ от прямого угла в планировках...»

Архитектура Швейцарии

«Архитектурные заметки» - цикл очерков Леонида Слонимского, партнёра-основателя архитектурного бюро «КОСМОС» (k-s-m-s.com), работающего между Москвой и Цюрихом и ведущего проекты в России, Швейцарии и других странах. Бюро «КОСМОС» отмечено многочисленными наградами, в частности, в 2019 году, премией «Prix de Genève».

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