Если что-то предлагается бесплатно, то просто нельзя это игнорировать. Особенно если речь идет о нашем с вами будущем, которое, судя по всему, будет (почти) полностью цифровым.

«Цифровые дни» проводятся в Швейцарии уже в четвертый раз по инициативе digitalswitzerland, уникального для Европы и амбициозного проекта, основная цель которого – доходчиво, в самых разных формах и под самыми разными соусами объяснить населению, что это за зверь такой «дигитализация».



Ни для кого не секрет, что внедрение цифровых технологий меняет общество буквально у нас на глазах, и не успели мы переварить этот факт, как в игру вступает новый фактор – искусственный интеллект, способный реально повлиять на изменение базовых ценностей. Очевидно, что сегодня дигитализация дает нам возможность общения с друзьями во всем мире, просмотра фильмов, заказа авиабилетов или управления дверьми своего гаража через смартфон. Есть множество обременительных видов работ, которые поддаются автоматизации. Это плюс. А минус – обезличивание человеческих отношений, исчезновение ряда профессий. Поскольку очевидно, что успешный переход к цифре зависит о степени подготовленности и информированности населения, то все эти вопросы, которые не могут нас не волновать, и обсуждаются в рамках «Цифровых дней».



В нынешнем выпуске отмечается несколько новшеств. Во-первых, впервые мероприятия – выступления, выставки, конкурсы стартапов, круглые столы, презентации и интерактивные игры – будут доступны как «вживую», так и в режиме онлайн. Во-вторых, событие охватит не только двадцать швейцарских городов, но и перешагнет за национальные границы: участники и эксперты смогут пообщаться с коллегами в США, Бразилии, Индии, Корее, Китае и Японии – не трудно заметить, что организаторы выбрали наиболее технологически развитые страны. Кроме этого, программа «Digital Days TV» позволит получить актуальную информацию по самым насущным вопросам: Covid-19 и здоровье вообще, образование и профессии будущего, технологии и производство, инфраструктура и мобильность, окружающая среда и новые виды энергии, безопасность, демократия и правительство, общество и СМИ… Как видите, круг проблем широк.



«В этом году главной темой Дней станет вопрос «Какое цифровое будущее мы хотим?», - прокомментировала генеральный директор мероприятия Диана Энгетшвиллер. – Переживаемый нами кризис подтолкнул нас к серьезным раздумьям, наглядно продемонстрировав преимущества цифровых технологий и открываемые ими возможности. Тем не менее, связанные с ними страхи и сомнения до сих пор не искоренены, а потому очень важно знать и учитывать самые разные мнения. Обсуждения в рамках Дней позволят выявить истинные настроения населения Швейцарии и понять, как меняются оценки и потребности каждого».





Переход к цифре означает рост потребности в новых компетенциях и знаниях во всех областях, а вместе с этим – рост потребности в новых формах преподавания и новых дисциплинах. Что толку рассуждать о высоких технологиях, если в разгар пандемии две крупнейшие торговые сети Швейцарии, Migros и COOP, в течение нескольких недель не могли наладить онлайн-очередь из собственных клиентов, вынуждая многих из нас изо дня в день подключаться к их сайтам в ожидании освободившегося слота для доставки продуктов?! Нужно ли сделать вывод, что в стране остро не хватает айтишников?Разумеется, не каждый может и должен становиться профессионалом в этой области, но базовое понимание и знания доступны каждому. С целью повысить цифровую грамотность общества в целом в рамках Дней будут предложены Learning Labs – 45-минутные реальные и виртуальные занятия, адресованные прежде всего пожилым людям и детям. Они пройдут во всех регионах страны и будут посвящены вопросам использования новых технологий в домашних условиях и защиты данных. Эту часть проекта взял под свое крыло федеральный советник Ги Пармелен – надеемся, к этому времени он выйдет из карантина.



Выяснить, проходят ли Цифровые дни в вашем городе, и ознакомиться с полной программой можно здесь.