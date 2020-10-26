Автор: Надежда Сикорская, Берн, 26. 10. 2020. Просмотров: 464
С 1 по 3 ноября 2020 года все население Швейцарии сможет принять участие в 300 реальных и виртуальных мероприятиях «Цифровых дней». Все они – бесплатные!|
Du 1er au 3 novembre, toute la population suisse pourra accéder gratuitement à plus de 300 activités physiques ou virtuelles sur le thème de la transition numérique.
Если что-то предлагается бесплатно, то просто нельзя это игнорировать. Особенно если речь идет о нашем с вами будущем, которое, судя по всему, будет (почти) полностью цифровым.
«Цифровые дни» проводятся в Швейцарии уже в четвертый раз по инициативе digitalswitzerland, уникального для Европы и амбициозного проекта, основная цель которого – доходчиво, в самых разных формах и под самыми разными соусами объяснить населению, что это за зверь такой «дигитализация».
Ни для кого не секрет, что внедрение цифровых технологий меняет общество буквально у нас на глазах, и не успели мы переварить этот факт, как в игру вступает новый фактор – искусственный интеллект, способный реально повлиять на изменение базовых ценностей. Очевидно, что сегодня дигитализация дает нам возможность общения с друзьями во всем мире, просмотра фильмов, заказа авиабилетов или управления дверьми своего гаража через смартфон. Есть множество обременительных видов работ, которые поддаются автоматизации. Это плюс. А минус – обезличивание человеческих отношений, исчезновение ряда профессий. Поскольку очевидно, что успешный переход к цифре зависит о степени подготовленности и информированности населения, то все эти вопросы, которые не могут нас не волновать, и обсуждаются в рамках «Цифровых дней».
В нынешнем выпуске отмечается несколько новшеств. Во-первых, впервые мероприятия – выступления, выставки, конкурсы стартапов, круглые столы, презентации и интерактивные игры – будут доступны как «вживую», так и в режиме онлайн. Во-вторых, событие охватит не только двадцать швейцарских городов, но и перешагнет за национальные границы: участники и эксперты смогут пообщаться с коллегами в США, Бразилии, Индии, Корее, Китае и Японии – не трудно заметить, что организаторы выбрали наиболее технологически развитые страны. Кроме этого, программа «Digital Days TV» позволит получить актуальную информацию по самым насущным вопросам: Covid-19 и здоровье вообще, образование и профессии будущего, технологии и производство, инфраструктура и мобильность, окружающая среда и новые виды энергии, безопасность, демократия и правительство, общество и СМИ… Как видите, круг проблем широк.
«В этом году главной темой Дней станет вопрос «Какое цифровое будущее мы хотим?», - прокомментировала генеральный директор мероприятия Диана Энгетшвиллер. – Переживаемый нами кризис подтолкнул нас к серьезным раздумьям, наглядно продемонстрировав преимущества цифровых технологий и открываемые ими возможности. Тем не менее, связанные с ними страхи и сомнения до сих пор не искоренены, а потому очень важно знать и учитывать самые разные мнения. Обсуждения в рамках Дней позволят выявить истинные настроения населения Швейцарии и понять, как меняются оценки и потребности каждого».
Выяснить, проходят ли Цифровые дни в вашем городе, и ознакомиться с полной программой можно здесь.
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