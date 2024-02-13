Где в Швейцарии лучше всего жить? |Quelle est la meilleure ville à vivre en Suisse?

Статистика может измерить и описать в цифрах все – даже такие понятия, как счастье или благополучие, не говоря уже о качестве жизни. В новом обзоре City Statistics, подготовленном федеральной службой статистики, содержится информация об условиях жизни в девяти швейцарских городах. Базель, Берн, Винтертур, Женева, Лозанна, Лугано, Люцерн, Санкт-Галлен и Цюрих были проанализированы по почти 200 показателям. Рассматривались как материальные аспекты, например, уровень доходов, наличие рабочих мест и жилья, так и менее осязаемые факторы, связанные со здоровьем, образованием, качеством окружающей среды, личной безопасностью, гражданской активностью и балансом между работой и личной жизнью.