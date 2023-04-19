Автор: Надежда Сикорская, Женева, 19. 04. 2023.
Лавры французских участников протестного движения явно не дают покоя некоторым их швейцарским соседям.|
Certains suisses sont clairement jaloux de mouvement de protestation de leurs voisins français.
Наша Газета уже не раз писала о росте активности швейцарских защитников природы, до сих пор державших себя в рамках легитимности и ограничивавшихся митингами во время Давосского форума или публикациями обвинений в адрес швейцарских банков и транснациональных компаний. Правда, в прошлом году они попытались сорвать работу парламентариев, обрушив на головы депутатов дождь из бумажных самолетиков, но это им не удалось и пострадавших не было. Однако теперь они покусились на частную собственность: за последние две недели три гольфных клуба Романдской Швейцарии подверглись в буквальном смысле нападению эко-вандалов – в Пайерне, Лозанне и Женеве. Приметы везде одинаковые: вывороченная земля, засыпанные картофелем образовавшиеся в ней ямы и граффити типа «Только для джентльменов» белой краской прямо на фервее гольфного поля.
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