Дни наследия в Швейцарии | Journées du patrimoine en Suisse

Автор: Заррина Салимова, Ла-Шо-де-Фон-Ле-Локль, 13.06.2025.
Вот так выглядит часовой урбанизм. Фото: Aline Henchoz

От часового урбанизма в Ла-Шо-де-Фоне и Ле-Локле до фресок бенедиктинского монастыря в Граубюндене – 14 и 15 июня у всех желающих появится возможность открыть для себя культурные сокровища Швейцарии.

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De l’urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds et du Locle aux fresques d’un monastère bénédictin des Grisons, les 14 et 15 juin, il sera possible de découvrir les trésors culturels de la Suisse.

Каждый год, во вторые выходные июня, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО открывают свои двери и приглашают познакомиться с их историей. Девиз акции «Защитить можно только то, что хорошо знаешь» как нельзя лучше отражает ее цель: забота о культурных объектах начинается с осознания их важности и ценности.

В этом году акция пройдет уже в девятый раз, причем одну из самых насыщенных программ подготовили Ла-Шо-де-Фон и Ле-Локль. Напомним, что два города в Невшательской Юре были включены в список объектов культурного наследия Юнеско в 2009 году – за свою уникальную планировку. Ла-Шо-де-Фон и Ле-Локль называют «городами-фабриками», так как каждое архитектурное решение, от расположения кварталов до шахматной схемы улиц, продиктовано потребностями часовых мануфактур и производителей деталей для часовых механизмов. Улицы, например, проложены под прямым углом, формируя квадратные кварталы на плане города, а многие дома были спроектированы таким образом, чтобы сочетать в себе жилые, производственные и административные помещения.

Голубой салон © Schweiz Tourismus / Hannes Heinzer Fotografie

Одним из примеров часового урбанизма может служить «голубая гостиная», которая была частью квартиры владельца компании по производству часовых корпусов Шарля-Родольфа Спильмана. Его бизнес процветал, и между 1890 и 1910 годами он расширил здание на Рю дю Нор, добавив к первоначальному дому пристройки, в том числе ту, в которой разместилась «голубая гостиная». Над ее декором работали студенты Школы искусств, которые украсили комнату в модном тогда стиле ар-нуво, подчеркнув красоту теплого натурального дерева контрастом с голубыми стенами и потолком. В орнаменте стен и витражей можно разглядеть цветочные мотивы – голубые энцианы, чертополох и обязательную для лашодефонского варианта ар-нуво ель.

Помимо традиционных экскурсий, посвященных часовому прошлому Ла-Шо-де-Фона и Ле-Локля, в программу Дней наследия включено посещение уникального объекта – забытой часовой мастерской, обнаруженной около десяти лет назад на первом этаже обычного здания в Ла-Шо-де-Фоне. Металлические лампы, готовые к работе станки, инструменты на стенах и загадочные шестеренки – ателье выглядит так, будто часовщик только что вышел по делам и вот-вот вернется обратно. Зайти в мастерскую можно только по предварительной записи, поэтому не упустите эту редкую возможность.

«Забытая» часовая мастерская. Фото: Arc Horloger

Из западной части Швейцарии отправимся в Берн, старый город которого внесен в список ЮНЕСКО. В эти выходные вы сможете прогуляться с гидом по живописным переулкам и аркадам, разглядывая строгие фасады из песчаника, любуясь Федеральным дворцом и Мюнстером, а также сможете подняться на знаменитую Часовую башню, которая считается одним из старейших зданий Берна и славится своими средневековыми астрономическими часами.

В Граубюндене гостей ждет бенедиктинский монастырь Святого Иоанна, расположенный в коммуне Мюштайр и отмечающий в этом году 1250-летие со дня основания. Это – один из немногих сохранившихся примеров зданий эпохи Каролингов. В монастырской церкви, построенной в VIII веке, можно увидеть самый большой и хорошо сохранившийся цикл фресок эпохи Высокого Средневековья.

Фрески в монастыре Св. Иоанна © My Switzerland

Те, кто решит провести Дни наследия в Беллинцоне, не пожалеют. Средневековые поединки, театрализованное представление о визите Барбароссы, показательные бои, стрельба из лука, концерты – замки тичинского города-крепости не оставят равнодушными любителей истории. 

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список всемирного наследия ЮНЕСКО
дни культурного наследия
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Дни наследия в Швейцарии

От часового урбанизма в Ла-Шо-де-Фоне и Ле-Локле до фресок бенедиктинского монастыря в Граубюндене – 14 и 15 июня у всех желающих появится возможность открыть для себя культурные сокровища Швейцарии.

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