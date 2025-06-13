Дни наследия в Швейцарии

Каждый год, во вторые выходные июня, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО открывают свои двери и приглашают познакомиться с их историей. Девиз акции «Защитить можно только то, что хорошо знаешь» как нельзя лучше отражает ее цель: забота о культурных объектах начинается с осознания их важности и ценности.

В этом году акция пройдет уже в девятый раз, причем одну из самых насыщенных программ подготовили Ла-Шо-де-Фон и Ле-Локль. Напомним, что два города в Невшательской Юре были включены в список объектов культурного наследия Юнеско в 2009 году – за свою уникальную планировку. Ла-Шо-де-Фон и Ле-Локль называют «городами-фабриками», так как каждое архитектурное решение, от расположения кварталов до шахматной схемы улиц, продиктовано потребностями часовых мануфактур и производителей деталей для часовых механизмов. Улицы, например, проложены под прямым углом, формируя квадратные кварталы на плане города, а многие дома были спроектированы таким образом, чтобы сочетать в себе жилые, производственные и административные помещения.

Голубой салон © Schweiz Tourismus / Hannes Heinzer Fotografie

Одним из примеров часового урбанизма может служить «голубая гостиная», которая была частью квартиры владельца компании по производству часовых корпусов Шарля-Родольфа Спильмана. Его бизнес процветал, и между 1890 и 1910 годами он расширил здание на Рю дю Нор, добавив к первоначальному дому пристройки, в том числе ту, в которой разместилась «голубая гостиная». Над ее декором работали студенты Школы искусств, которые украсили комнату в модном тогда стиле ар-нуво, подчеркнув красоту теплого натурального дерева контрастом с голубыми стенами и потолком. В орнаменте стен и витражей можно разглядеть цветочные мотивы – голубые энцианы, чертополох и обязательную для лашодефонского варианта ар-нуво ель.

Помимо традиционных экскурсий, посвященных часовому прошлому Ла-Шо-де-Фона и Ле-Локля, в программу Дней наследия включено посещение уникального объекта – забытой часовой мастерской, обнаруженной около десяти лет назад на первом этаже обычного здания в Ла-Шо-де-Фоне. Металлические лампы, готовые к работе станки, инструменты на стенах и загадочные шестеренки – ателье выглядит так, будто часовщик только что вышел по делам и вот-вот вернется обратно. Зайти в мастерскую можно только по предварительной записи, поэтому не упустите эту редкую возможность.

«Забытая» часовая мастерская. Фото: Arc Horloger

Из западной части Швейцарии отправимся в Берн, старый город которого внесен в список ЮНЕСКО. В эти выходные вы сможете прогуляться с гидом по живописным переулкам и аркадам, разглядывая строгие фасады из песчаника, любуясь Федеральным дворцом и Мюнстером, а также сможете подняться на знаменитую Часовую башню, которая считается одним из старейших зданий Берна и славится своими средневековыми астрономическими часами.

В Граубюндене гостей ждет бенедиктинский монастырь Святого Иоанна, расположенный в коммуне Мюштайр и отмечающий в этом году 1250-летие со дня основания. Это – один из немногих сохранившихся примеров зданий эпохи Каролингов. В монастырской церкви, построенной в VIII веке, можно увидеть самый большой и хорошо сохранившийся цикл фресок эпохи Высокого Средневековья.

Фрески в монастыре Св. Иоанна © My Switzerland

Те, кто решит провести Дни наследия в Беллинцоне, не пожалеют. Средневековые поединки, театрализованное представление о визите Барбароссы, показательные бои, стрельба из лука, концерты – замки тичинского города-крепости не оставят равнодушными любителей истории.