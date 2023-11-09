Автор: Заррина Салимова, Берн, 09.11.2023.
По данным Republik, до недавнего времени некоторые швейцарские медиахолдинги отправляли данные своих читателей российской технологической компании.|
Selon Republik, jusqu'à récemment, certains groupes de médias suisses envoyaient les données de leurs lecteurs à l’entreprise technologique russe.
Недавнее расследование независимого швейцарского цифрового издания Republik, финансируемого читателями и полностью свободного от рекламы, может стать уроком в области информационной грамотности для всех СМИ.
Швейцария продлевает статус SТакое решение Федеральный совет принял на состоявшемся 1 ноября заседании.
Что происходит на швейцарском рынке недвижимости?По прогнозам аналитиков, динамика цен на жилье в следующем году замедлится, но спрос по-прежнему будет превышать предложение.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
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