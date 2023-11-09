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07.11.2023 - 16:15Скончался Йорг Бухерер

Что знает «Яндекс» о швейцарских пользователях? |Que sait Yandex sur les internautes suisses?

Автор: , Берн, .

Фото: Markus Spiske, Unsplash

По данным Republik, до недавнего времени некоторые швейцарские медиахолдинги отправляли данные своих читателей российской технологической компании.

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Selon Republik, jusqu'à récemment, certains groupes de médias suisses envoyaient les données de leurs lecteurs à l’entreprise technologique russe.

Недавнее расследование независимого швейцарского цифрового издания Republik, финансируемого читателями и полностью свободного от рекламы, может стать уроком в области информационной грамотности для всех СМИ.

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