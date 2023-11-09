Что знает «Яндекс» о швейцарских пользователях? |Que sait Yandex sur les internautes suisses?

Недавнее расследование независимого швейцарского цифрового издания Republik, финансируемого читателями и полностью свободного от рекламы, может стать уроком в области информационной грамотности для всех СМИ.