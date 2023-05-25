В Лозаннском политехе оцифруют Муртенскую панораму |La numérisation du Panorama de Morat sera effectuée à l’EPFL

Еще в 2010 году Наша Газета рассказывала вам о городе Муртен (Murten/Morat) в кантоне Фрибург, впервые упомянутого в летописях под названием Муратум в 515-м. Этот городок на берегу одноименного озера прославился тем, что вокруг него однажды разыгрывались судьбы европейских средневековых королевств: знаменитая битва при Муртене (Мора) 22 июня 1476 года противопоставила войска молодой Конфедерации и бургундского герцога Карла Смелого, окончательно утвердив независимость Швейцарии и ее равенство с могущественными соседями.