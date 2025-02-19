Автор: Заррина Салимова, Фрибург, 19.02.2025.
Во Фрибургском университете можно получить степень магистра медицины, не беспокоясь об отметках.|
A l’Université de Fribourg, il est possible de suivre son master en médecine sans se soucier des notes.
Во всем мире существует только около двух десятков университетских курсов, где можно получить профессию врача без оценок. В Швейцарии такую возможность предлагает Фрибургский университет (UNIFR).
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