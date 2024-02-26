Автор: Заррина Салимова, Берн, 26.02.2024.
О нехватке медицинского персонала и высоких зарплатах врачей в Швейцарии пишут часто. Гораздо реже – о напряженных условиях работы медиков и их психическом здоровье.|
La pénurie de personnel médical et les salaires élevés des médecins en Suisse sont souvent évoqués. Par contre, on parle beaucoup moins de leurs conditions de travail éprouvantes et de leur santé mentale.
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