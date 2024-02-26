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понедельник, 26 февраля 2024 года   

Берегите врачей |Prenez soin des médecins

Автор: , Берн, .

Фото: Piron Guillaume, Unsplash

О нехватке медицинского персонала и высоких зарплатах врачей в Швейцарии пишут часто. Гораздо реже – о напряженных условиях работы медиков и их психическом здоровье.

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La pénurie de personnel médical et les salaires élevés des médecins en Suisse sont souvent évoqués. Par contre, on parle beaucoup moins de leurs conditions de travail éprouvantes et de leur santé mentale.

Политическое и экономическое давление на швейцарскую систему здравоохранения не ослабевает, причем во время пандемии ситуация только ухудшилась. Неудивительно поэтому, что сегодня многие швейцарские врачи находятся на грани нервного срыва.

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синдром эмоционального выгорания
швейцарские врачи
система здравоохранения в Швейцарии
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