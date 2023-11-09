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07.11.2023 - 16:15Скончался Йорг Бухерер

Сто лет вопросов |Cent ans de questions

Автор: , Базель, .

Праздник получился мрачноватый. Перед собравшимися выступает профессор Томас Гроб, заведующий кафедрой славистики Базельского университета (DR)

Кафедра славистики Базельского университета отмечает в этом году свое 100-летие. Однако в условиях войны в Украине это не столько повод для празднования, сколько необходимость задуматься об актуальном состоянии и будущих задачах славистики. А также о собственных отношениях с Россией.

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Le département du slavisme de l’Université de Bâle vient de fêter son centenaire. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, ceci a été une occasion pour les spécialistes à réfléchir sur l’avenir de leur discipline et sur leurs propres relations avec la Russie.

Юбилеи всегда медаль о двух сторонах. С одной стороны, они дают повод для празднования, для встречи с давними соратниками и, надеюсь, для радостного взгляда на свою собственную историю. С другой, бывает и так, что людей отделяют от повода торжества десятилетия, а то и больше, и за прошедшее время взгляды их на повод торжества меняются.

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