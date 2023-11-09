Сто лет вопросов |Cent ans de questions

Юбилеи всегда – медаль о двух сторонах. С одной стороны, они дают повод для празднования, для встречи с давними соратниками и, надеюсь, для радостного взгляда на свою собственную историю. С другой, бывает и так, что людей отделяют от повода торжества десятилетия, а то и больше, и за прошедшее время взгляды их на повод торжества меняются.