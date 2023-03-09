Война в Украине сказывается на всех областях жизни общества, в том числе и на науке – одним из примеров может служить ситуация, сложившаяся в ЦЕРНе. Наша Газета уже рассказывала, что Европейская организация ядерных исследований осудила российское военное вторжение в Украину, приостановив статус наблюдателя России, а также заявив, что не будет участвовать в новых российских совместных проектах и намерена соблюдать все применимые международные санкции. В конце марта прошлого года Совет ЦЕРНа принял новые меры, поставив на паузу практически все контакты с Россией и Беларусью. А в июне организация заявила о фактическом прекращении сотрудничества с этими двумя странами, хотя официально срок действия соглашений истекает только в 2024 году.

В непростом положении оказались исследователи. Дело в том, что каждый физик и инженер, работающий над одним из четырех основных экспериментов Большого адронного коллайдера, как правило, указывается в списке авторов научных статей наряду с национальными институтами и финансирующими организациями, которые поддерживали ученых и их эксперименты. После начала войны многие исследователи не захотели быть соавторами статей, в которых фигурировали названия российских или белорусских научных организаций, чьи руководители открыто поддержали войну. При этом проблема была не в людях. Как отметила в комментарии RTS заместительница директора ЦЕРНа по исследованиям Пиппа Уэллс, никто из примерно тысячи работающих в ЦЕРНе российских ученых (8% от общего числа сотрудников) не принимал на свой счет отказ коллег от соавторства – камень преткновения находится на институциональном уровне.

Сотрудники ЦЕРНа потребовали от руководства найти выход из положения, однако это не так просто: система публикации научных результатов давно отлажена и не может быть быстро изменена. Временное решение, как сообщает RTS, состояло в том, чтобы вовсе не указывать имена. Так, в качестве авторов около двух с половиной сотен статей, которые были представлены в научные журналы для рецензирования (на этом этапе не участвующие в представленных исследованиях ученые проверяют результаты, чтобы одобрить их и разрешить официальную публикацию или отклонить ее), была указана только исследовательская группа, например, The CMS Collaboration.

Логично, что такой подход многих не удовлетворил: молодым ученым и аспирантам важно, чтобы их имена фигурировали в перечне авторов публикации, ведь без этого они не могут получить докторскую степень или претендовать на хорошую работу. Особенно трудно пришлось украинским физикам. Если они соглашались на то, чтобы их имена появлялись в статьях наряду с названиями российских институтов, то рисковали потерять финансирование своих исследований со стороны Киева. Если же они соглашались на анонимность, то не могли доказать свой вклад в научные исследования.

Наконец, выход был найден в конце февраля. ЦЕРН решил публиковать полный список авторов, причем их имена отныне помечены персональным идентификационным кодом под названием ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Эта введенная в 2010 году аббревиатура представляет собой присваиваемый каждому ученому уникальный номер, который может быть использован для постоянной идентификации. В каждой статье также указываются институты, участвовавшие в исследовании, за исключением тех, которые находятся в России или Беларуси.

Напомним, что согласно Конвенции ЦЕРНа, «организация должна воздерживаться от любой деятельности в военных целях, а результаты ее экспериментальной и теоретической работы должны быть опубликованы или иным образом общедоступны». Ценности организации всегда основывались на трансграничном научном сотрудничестве как инструменте достижения и сохранения мира, а агрессия одной страны против другой противоречит этому. В первую годовщину войны директор ЦЕРНа Фабиола Джанотти в своем послании отметила, что организация вновь осуждает этот противоправный акт и выражает сожаление по поводу невыразимых страданий украинского населения, а также заверила, что ЦЕРН по-прежнему поддерживает Украину и продолжает придерживаться своей основной ценности – мирного сотрудничества вне границ.