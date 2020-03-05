Новых успехов добились швейцарские вузы, обучающие будущих экспертов в управлении отелями: основанная в 1893 году Лозаннская школа гостиничного бизнеса (EHL) заняла первое место в мире среди учебных учреждений, специализирующихся на отельном менеджменте. Третая строчка в этом списке досталась швейцарским гостиничным школам Les Roches Global Hospitality Education и Institut de Glion. На пятом месте – Swiss Hotel Management School (SHMS).



В тройку мировых лидеров вошли Массачусетский технологический институт (MIT), признанный лучшим в 12 дисциплинах, Гарвардский университет (11 предметов) и Оксфордский университет (8 дисциплин), отмечается на сайте QS. Добавим, что вышеупомянутые 48 предметов разделены на 5 тематических групп, при этом эксперты составили списки университетов по каждой дисциплине и группе:



- если в сфере искусства и гуманитарных наук вузы Конфедерации не получили завидных мест, то в области инженерного дела и технологий Федеральная политехническая школа Цюриха (ETHZ) заняла четвертую строчку, на одиннадцатом – Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL). В том, что касается группы науки о жизни и медицина, лучшим местом среди швейцарских вузов может похвастаться Цюрихский университет (43), в сфере естественных наук эксперты отдали ETHZ и EPFL шестое и одиннадцатое места соответственно. Отметим, что Цюрихский политех пятый год подряд занимает первое место в сфере наук о земле, а в целом вошел в 2020-м в первые десятки по 13-ти дисциплинам: по этому показателю его обошли только шесть учебных учреждений, расположенных в США и Великобритании. Что касается EPFL, то этот вуз попал в первые десятки по семи предметам, это второй лучший результат после ETHZ в Конфедерации.





Положение швейцарских университетов в рейтинге QS World University Ranking улучшилось за последние пять лет, приводит слова представителя QS Бена Соутера газета Tribune de Genève. Наиболее существенный прогресс зафиксирован в сфере репутации.

Добавим, что несколько российских вузов вошли в первую сотню: МГУ имени М.В. Ломоносова занял 47-е место в группе искусство и гуманитарные науки и 59-е - в группе инженерное дело и технологии; в сфере естественных наук 21-е строчка также досталась МГУ, 64-ая – Новосибирскому государственному университету (НГУ), а 67-ая – Московскому физико-техническому институту (МФТИ). В группе общественные науки и менеджмент на 54-м и 59-м местах оказались соответственно МГУ и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».