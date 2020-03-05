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четверг, 5 марта 2020 года   

Швейцарские университеты – снова в числе лучших|Des universités suisses sont de nouveau parmi les meilleures

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих-Лозанна, 5. 03. 2020. Просмотров: 394

Федеральная политехническая школа Цюриха (© ethz.ch)

При составлении предметного рейтинга QS World University Ranking эксперты консалтинговой компании Quacqarelli Symonds (QS) проанализировали 48 дисциплин, преподаваемых в более 1350 вузах 83 стран мира. |
Lors de la compilation du classement mondial Quacquarelli Symonds (QS) des hautes écoles les experts ont analysé 48 disciplines enseignées dans plus de 1350 universités dans 83 pays, indique QS sur son site web.

Новых успехов добились швейцарские вузы, обучающие будущих экспертов в управлении отелями: основанная в 1893 году Лозаннская школа гостиничного бизнеса (EHL) заняла первое место в мире среди учебных учреждений, специализирующихся на отельном менеджменте. Третая строчка в этом списке досталась швейцарским гостиничным школам Les Roches Global Hospitality Education и Institut de Glion. На пятом месте – Swiss Hotel Management School (SHMS).

В тройку мировых лидеров вошли Массачусетский технологический институт (MIT), признанный лучшим в 12 дисциплинах, Гарвардский университет (11 предметов) и Оксфордский университет (8 дисциплин), отмечается на сайте QS. Добавим, что вышеупомянутые 48 предметов разделены на 5 тематических групп, при этом эксперты составили списки университетов по каждой дисциплине и группе:

- если в сфере искусства и гуманитарных наук вузы Конфедерации не получили завидных мест, то в области инженерного дела и технологий Федеральная политехническая школа Цюриха (ETHZ) заняла четвертую строчку, на одиннадцатом – Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL). В том, что касается группы науки о жизни и медицина, лучшим местом среди швейцарских вузов может похвастаться Цюрихский университет (43), в сфере естественных наук эксперты отдали ETHZ и EPFL шестое и одиннадцатое места соответственно. Отметим, что Цюрихский политех пятый год подряд занимает первое место в сфере наук о земле, а в целом вошел в 2020-м в первые десятки по 13-ти дисциплинам: по этому показателю его обошли только шесть учебных учреждений, расположенных в США и Великобритании. Что касается EPFL, то этот вуз попал в первые десятки по семи предметам, это второй лучший результат после ETHZ в Конфедерации.

Положение швейцарских университетов в рейтинге QS World University Ranking улучшилось за последние пять лет, приводит слова представителя QS Бена Соутера газета Tribune de Genève. Наиболее существенный прогресс зафиксирован в сфере репутации.

Добавим, что несколько российских вузов вошли в первую сотню: МГУ имени М.В. Ломоносова занял 47-е место в группе искусство и гуманитарные науки и 59-е - в группе инженерное дело и технологии; в сфере естественных наук 21-е строчка также досталась МГУ, 64-ая – Новосибирскому государственному университету (НГУ), а 67-ая – Московскому физико-техническому институту (МФТИ). В группе общественные науки и менеджмент на 54-м и 59-м местах оказались соответственно МГУ и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

 

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