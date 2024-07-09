Разорвал ли ЦЕРН все связи с Россией? |Le CERN a-t-il rompu tous ses liens avec la Russie?

После начала войны в Украине Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) выступила с осуждением российской военной агрессии, приостановив статус наблюдателя России, а позже приняла и более жесткие меры. В частности, в декабре прошлого года Совет ЦЕРНа подтвердил принятое ранее решение о прекращении сотрудничества с Беларусью и Россией по истечении срока действия соглашений с этими странами (27 июня и 30 ноября 2024 года соответственно). Отношения с российскими или белорусскими учеными, задействованными в программах ЦЕРНа в рамках других соглашений, будут продолжены.