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вторник, 9 июля 2024 года   

Разорвал ли ЦЕРН все связи с Россией? |Le CERN a-t-il rompu tous ses liens avec la Russie?

Автор: , Женева, .

© 2005 CERN Maximilien Brice

По крайней мере одна дверь для российских ученых осталась открытой.

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Au moins une porte est restée ouverte pour les scientifiques russes.

После начала войны в Украине Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) выступила с осуждением российской военной агрессии, приостановив статус наблюдателя России, а позже приняла и более жесткие меры. В частности, в декабре прошлого года Совет ЦЕРНа подтвердил принятое ранее решение о прекращении сотрудничества с Беларусью и Россией по истечении срока действия соглашений с этими странами (27 июня и 30 ноября 2024 года соответственно). Отношения с российскими или белорусскими учеными, задействованными в программах ЦЕРНа в рамках других соглашений, будут продолжены.

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ЦЕРН
война в Украине
российские ученые в церне
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