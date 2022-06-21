ЦЕРН прекращает сотрудничество с Россией и Беларусью |CERN met fin à sa coopération avec la Russie et le Bélarus

Наша Газета уже рассказывала, что еще в начале марта ЦЕРН осудил российское военное вторжение в Украину, приостановив статус наблюдателя России, а также заявив, что организация не будет участвовать в новых российских совместных проектах и намерена соблюдать все применимые международные санкции. В конце марта Совет ЦЕРНа принял новые меры, поставив на паузу практически все контакты с Россией и Беларусью. А 17 июня Европейская организация по ядерным исследованиям заявила о прекращении сотрудничества с этими двумя странами.