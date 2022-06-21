Автор: Заррина Салимова, Женева, 21. 06. 2022.
Решение было принято на 208-м заседании Совета Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН)|
La décision a été prise lors de la 208e session du Conseil de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN).
Наша Газета уже рассказывала, что еще в начале марта ЦЕРН осудил российское военное вторжение в Украину, приостановив статус наблюдателя России, а также заявив, что организация не будет участвовать в новых российских совместных проектах и намерена соблюдать все применимые международные санкции. В конце марта Совет ЦЕРНа принял новые меры, поставив на паузу практически все контакты с Россией и Беларусью. А 17 июня Европейская организация по ядерным исследованиям заявила о прекращении сотрудничества с этими двумя странами.
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