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вторник, 21 июня 2022 года   

ЦЕРН прекращает сотрудничество с Россией и Беларусью|CERN met fin à sa coopération avec la Russie et le Bélarus

Автор: Заррина Салимова, Женева, 21. 06. 2022.

Фото: Guillaume Jeanneret © CERN

Решение было принято на 208-м заседании Совета Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН)

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La décision a été prise lors de la 208e session du Conseil de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN).

Наша Газета уже рассказывала, что еще в начале марта ЦЕРН осудил российское военное вторжение в Украину, приостановив статус наблюдателя России, а также заявив, что организация не будет участвовать в новых российских совместных проектах и намерена соблюдать все применимые международные санкции. В конце марта Совет ЦЕРНа принял новые меры, поставив на паузу практически все контакты с Россией и Беларусью. А 17 июня Европейская организация по ядерным исследованиям заявила о прекращении сотрудничества с этими двумя странами.

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