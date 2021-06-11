Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 11. 06. 2021.
Федеральная политехническая школа Цюриха (ETHZ) в четырнадцатый раз подряд заняла первое место среди европейских университетов в рейтинге Quacquarelli Symonds.|
Pour la quatorzième année consécutive, l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) a été positionnée au premier rang du classement européen des universités Quacquarelli Symonds.
Куда пойти учиться? Какой университет выбрать? Где лучше всего освоить определенную специальность? Диплом какого вуза с большей вероятностью гарантирует трудоустройство? Ответы на многие из этих вопросов можно найти в рейтинге лучших университетов мира, ежегодно публикуемом британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds (QS).
При составлении рейтинга эксперты QS учитывают шесть показателей: академическая репутация, репутация среди работодателей, частота цитирования научных статей и влияние исследований, соотношение преподавателей и студентов, соотношение иностранных преподавателей и студентов. В исследовании рассматриваются 14,7 млн научных статей, опубликованных в период с 2015 по 2019 год, а также отзывы более 130 000 преподавателей и более 75 000 работодателей. В общей сложности в рейтинг QS 2022 вошли 1300 университетов мира из 97 стран, что на 145 университетов больше, чем в прошлом году.
Первое место десятый год подряд занимает Массачусетский технологический институт (MIT). Впервые с 2006 года Оксфорд поднялся на второе место, за ним следуют Стэнфорд и Кембридж, разделившие третье место. Ведущим вузом Азии стал Университет Сингапура. Кроме того, впервые два китайских университета вошли в двадцатку лучших.
ETHZ 14-й год подряд был признан лучшим университетом в континентальной Европе. Высокая позиция в рейтинге обусловлена, в первую очередь, вкладом университета в глобальные исследования. Он получил 99,8 из 100 баллов по показателю, измеряющему влияние проведенных в университете исследований и частоту цитирований на научные работы. Кроме того, за последний год Политех улучшил свои показатели в сфере исследований по сравнению с другими высшими школами. Что касается мирового рейтинга, то позиция ETHZ немного ухудшилась: за год университет опустился с шестого на восьмое место. Тем не менее, он продолжает входить в первую десятку.
Вместе с ETHZ в двадцатку лучших учебных заведений в мире вошла Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL), занявшая 14-е место и за последний год улучшившая свою академическую репутацию, репутацию среди работодателей и численность преподавательского состава.
Сектор высшего образования Швейцарии отличается интернациональным составом преподавателей, что подчеркивает привлекательность страны для ученых со всего мира, отмечают составители рейтинга. Так, девять из десяти швейцарских университетов получили наивысшие 100 баллов по международному соотношению. На десятые доли балла отстает только Лозаннский университет, набравший 99,8 очков.
Добавим, что в рейтинг QS вошли 48 российских вузов, лучшим из которых оказался МГУ (78-е место). В число 250 лучших университетов мира вошли также СПбГУ (242-е) и Новосибирский государственный университет (246-е). Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби занял 175-е место. Из белорусских вузов самые высокие баллы получил БГУ (295-е место), а из украинских – Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, оказавшийся между 511-й и 520-й строчками рейтинга.
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