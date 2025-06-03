В справедливости выводов, сделанных в 177-страничном докладе, легко убедиться опытным путем: путешествуя по Швейцарии, попробуйте обратиться к прохожим и станет ясно, что «немецкие» швейцарцы не любят французский, а романдцы не любят немецкий, но все сносно справляются с английским, давно выступающим общим языковым знаменателем. Это же подтвердил и доклад, основанный на тестах, проведенных в 2023 году среди 18 500 учеников, завершивших обязательное школьное образование в 1800 школах всех кантонов. Исключение составляет Цуг, почему – пока неизвестно.