Изучение языков в Швейцарии, между национальной идентичностью и прагматизмом | Apprentissage des langues en Suisse, entre l’identité nationale et le pragmatisme

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 03.06.2025.
(DR)

Конференция кантональных директоров народного образования (ККДНО) опубликовала обширный доклад о языковых навыках швейцарских школьников. Его выводы позволяют предположить, что в скором времени мы все будем прекрасно понимать друг друга на английском языке.

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La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a publié un rapport sur les capacités linguistiques des élèves suisses. Ses conclusions semblent indiquer que bientôt tout le monde s’expliquera en anglais.

В справедливости выводов, сделанных в 177-страничном докладе, легко убедиться опытным путем: путешествуя по Швейцарии, попробуйте обратиться к прохожим и станет ясно, что «немецкие» швейцарцы не любят французский, а романдцы не любят немецкий, но все сносно справляются с английским, давно выступающим общим языковым знаменателем. Это же подтвердил и доклад, основанный на тестах, проведенных в 2023 году среди 18 500 учеников, завершивших обязательное школьное образование в 1800 школах всех кантонов. Исключение составляет Цуг, почему – пока неизвестно.

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