Из-за пандемии Covid-19 церемония подписания договора прошла в режиме видеоконференции между Женевой и Таллинном – впервые в истории ЦЕРНа. В коммюнике Европейской организации по ядерным исследованиям, штаб-квартира которой расположена в городе Кальвина, приведены слова Фабиолы Джанотти, приветствующей Эстонию в качестве нового ассоциированного члена: «За долгие годы эстонские исследователи сделали значительный вклад в научную деятельность ЦЕРНа». На церемонии подписания Юри Ратас отметил, что с присвоением его стране вышеупомянутого статуса перед эстонскими компаниями откроются новые горизонты. Эстония будет ассоциированным членом от двух до пяти лет, после чего станет полноправным членом ЦЕРНа, информирует Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация ERR.

Сотрудничество ЦЕРНа и Эстонии началось в 1996 году. В 1997-м коллектив эстонских ученых получил ценный опыт, работая с компактным мюонным соленоидом – универсальным детектором элементарных частиц на Большом адронном коллайдере (БАК). В 2004-2016 гг. научно-техническое сотрудничество ЦЕРНа и Эстонии расширилось, что позволило исследователям из прибалтийской страны чаще принимать участие в экспериментах в области физики высоких энергий. В 2018 году Эстония подала заявку на вступление в ЦЕРН.

Страны, являющиеся ассоциированными членами ЦЕРНа, имеют право участвовать в заеданиях Совета, Финансового комитета и Комитета по научной стратегии организации. Выходцы из этих государств могут занимать в ЦЕРНе штатные должности с заключением срочных трудовых договоров, а расположенные в таких странах предприятия – участвовать в тендерах организации.

Сегодня Эстонию в ЦЕРНе представляют 25 ученых, которые участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в рамках проекта «Компактный линейный коллайдер» (КЛИК), обслуживании грида (суперкомпьютера), спроектированного в ЦЕРНе и предназначенного для обработки больших объемов данных, поступающих с БАК. Примечательно, что один из вычислительных центров грида расположен в Таллинне. Другой коллектив эстонских исследователей принимает участие в проекте ТОТЕМ, эта аббревиатура означает одну из экспериментальных установок, сконструированных на БАК. Она предназначена для измерения полных сечений, упругих взаимодействий и дифракционных процессов.

В настоящее время у ЦЕРНа 23 полноправных и восемь ассоциированных членов, в числе наблюдателей стоит упомянуть ЕС, США, Россию и Японию. Напомним, что в 2017 году Россия отказалась стать членом ЦЕРНа, отозвав свою заявку. В 2013 году между ЦЕРНом и Украиной было подписано соглашение, в соответствии с которым Украина стала первым из стран бывшего СССР ассоциированным членом Европейской организации по ядерным исследованиям.

Добавим, что 19 июня в ЦЕРНе одобрили обновленную версию Европейской стратегии по развитию физики частиц. В этом документе представлены приоритеты организации, включая перспективны международного сотрудничества. Обновленная стратегия включает две цели – преобразование БАК в ускорительную установку высокой светимости (HL-LHC), запуск которой состоится, вероятно, в 2027 году, а также поиск явлений «новой физики», выходящих за пределы стандартной модели, описывающей электромагнитное, слабое и сильное взаимодействие элементарных частиц. Используя усовершенствованное оборудование, ученые надеются больше узнать о вселенной, в том числе объяснить природу темной материи.

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