Автор: Заррина Салимова, Лозанна-Сион-Фрибург, 26.08.2024.
Темпы развития ассоциированных кампусов университета отличаются от кантона к кантону, что особенно заметно на примере Вале и Фрибурга.|
Le rythme de développement des campus universitaires associés diffère d’un canton à l’autre, ce qui est particulièrement évident en Valais et à Fribourg.
Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL), регулярно входящая во все рейтинги лучших вузов континента, имеет филиалы в пяти швейцарских кантонах. Помимо кантона Во, где расположен главный корпус университета, ассоциированные кампусы EPFL открыты также в Женеве, Вале, Фрибурге и Невшателе. При этом одни кантоны прилагают все усилия для развития университетской инфраструктуры, а другие тормозят процесс.
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