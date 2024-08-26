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понедельник, 26 августа 2024 года   

Экспансия EPFL |Expansion de l’EPFL

Автор: , Лозанна-Сион-Фрибург, .

Кампус EPFL в Сионе © Nicolas Sedlatche, EPFL

Темпы развития ассоциированных кампусов университета отличаются от кантона к кантону, что особенно заметно на примере Вале и Фрибурга.

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Le rythme de développement des campus universitaires associés diffère d’un canton à l’autre, ce qui est particulièrement évident en Valais et à Fribourg.

Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL), регулярно входящая во все рейтинги лучших вузов континента, имеет филиалы в пяти швейцарских кантонах. Помимо кантона Во, где расположен главный корпус университета, ассоциированные кампусы EPFL открыты также в Женеве, Вале, Фрибурге и Невшателе. При этом одни кантоны прилагают все усилия для развития университетской инфраструктуры, а другие тормозят процесс.

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EPFL
федеральная политехническая школа лозанны epfl
высшее образование в швейцарии
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