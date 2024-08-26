Экспансия EPFL |Expansion de l’EPFL

Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL), регулярно входящая во все рейтинги лучших вузов континента, имеет филиалы в пяти швейцарских кантонах. Помимо кантона Во, где расположен главный корпус университета, ассоциированные кампусы EPFL открыты также в Женеве, Вале, Фрибурге и Невшателе. При этом одни кантоны прилагают все усилия для развития университетской инфраструктуры, а другие тормозят процесс.