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понедельник, 18 декабря 2023 года   

15 миллионов франков для EPFL |15 millions de francs pour l’EPFL

Автор: , Лозанна, .

© EPFL

Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL) и UBS заключили стратегическое партнерство, направленное на развитие инноваций и предпринимательства среди молодежи.

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L’EPFL et UBS lancent un partenariat stratégique pour promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat des jeunes.

Крупнейший банк Швейцарии намерен в течение следующих десяти лет инвестировать пятнадцать миллионов франков в совместные c EPFL проекты. В рамках этого партнерства будет запущен ряд инициатив, направленных на укрепление инновационного потенциала страны.

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