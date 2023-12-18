Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 18.12.2023.
Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL) и UBS заключили стратегическое партнерство, направленное на развитие инноваций и предпринимательства среди молодежи.|
L’EPFL et UBS lancent un partenariat stratégique pour promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat des jeunes.
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