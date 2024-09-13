А что, если секвенировать геном всех швейцарцев? |Et si on séquençait le génome de tous les Suisses ?

Даже самые далекие от науки читатели знают, конечно, что геном человека – это совокупность наследственного материала, заключённого в его клетке. За последние двадцать лет ученые сделали доступной всю информацию, содержащуюся в наших клетках, что позволило лучше понять происхождение ряда заболеваний и, как следствие, улучшить их профилактику и лечение. Но и сегодня миллионы пациентов с генетическими заболеваниями страдают от неустановленного диагноза. И вот в голове профессора Женевского университета Стилианоса Антонаракиса созрел амбициозный план – секвенировать геном всего населения Швейцарии.