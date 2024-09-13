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пятница, 13 сентября 2024 года   

А что, если секвенировать геном всех швейцарцев? |Et si on séquençait le génome de tous les Suisses ?

Автор: , Женева, .

© Ktsimage/iStock.com

Такую масштабную задачу поставил перед собой и своими коллегами женевский генетик Стилианос Антонаракис. Речь не идет об идее нового фантастического фильма.

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Non, il ne s’agit pas d’une science-fiction, mais d’un ambitieux projet professeur de l’Université de Genève Stylianos Antonarakis.

 

Даже самые далекие от науки читатели знают, конечно, что геном человека – это совокупность наследственного материала, заключённого в его клетке. За последние двадцать лет ученые сделали доступной всю информацию, содержащуюся в наших клетках, что позволило лучше понять происхождение ряда заболеваний и, как следствие, улучшить их профилактику и лечение. Но и сегодня миллионы пациентов с генетическими заболеваниями страдают от неустановленного диагноза. И вот в голове профессора Женевского университета Стилианоса Антонаракиса созрел амбициозный план – секвенировать геном всего населения Швейцарии.

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генетика в Швейцарии
Женевский университет
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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