Автор: Заррина Салимова, Берн, 22.02.2024.
По данным неправительственной организации Public Eye, швейцарские трейдеры могут быть замешаны в торговле украденным украинским зерном.|
Selon l’organisation non gouvernementale Public Eye, des négociants suisses pourraient être impliqués dans le commerce de céréales ukrainiennes volées.
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