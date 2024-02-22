Зерно раздора |Graine de la discorde

С начала войны в Украине общественные и правозащитные организации не перестают говорить о рисках, связанных со швейцарским центром торговли сырьевыми товарами. Речь идет не только о нефтетрейдерах, но и о торговцах зерном.