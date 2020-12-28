Украл, сбежал – в тюрьму

События имели место в 2018 году, приговор злоумышленнику был вынесен 22 декабря 2020-го. Вышеупомянутый срок заключения определен в соответствии с решением суда, он на полгода превышает срок, которого требовало обвинение, пишет газета Corriere del Ticino. Преступник снял деньги со счетов клиентов, используя поддельные документы, но не успел воспользоваться присвоенным богатством…

В целом, решение консультанта встать на преступный путь объясняется несколькими причинами: желание вести роскошную жизнь, уверенность в том, что он знает систему изнутри и может этим воспользоваться, а также потребность в деньгах, чтобы отдать долги. Согласитесь, "логика" есть. На суде выяснилось, что свою первую аферу банкир провернул еще в 2014 году, когда руководил отделением Raiffeisen в Лугано. После того, как содержимое индивидуальных сейфов было перенесено в общий в присутствии нотариуса, который удостоверял, какие вещи находятся в каждом из конвертов, глава отделения вынул из одного конверта драгоценности на сумму 80 тыс. франков, положил на их место монеты, после чего запечатал конверт, подделав подпись нотариуса. Тичинец надеялся, что это сойдет ему с рук, так как знал, что позднее другой сотрудник проверит только, запечатан конверт или нет.

В 2018 году банкир возобновил преступную деятельность и, используя инсайдерскую информацию, 20-21 декабря перевел 15 миллионов франков на счета в США и Тунисе. После этого он уехал во Франкфурт, откуда 22 декабря вылетел в Панаму. До того, как перевести крупные суммы из Конфедерации за границу, банкир нашел в даркнете посредников, которые за вознаграждение (около 100 тыс. франков) пообещали предоставить ему поддельные документы, а также конвертировать украденные деньги в криптовалюту.

Прибыв в Панаму, злоумышленник обнаружил, что банковский счет в США заблокирован. Это произошло после того, как один из пострадавших клиентов обратился в Raiffeisen, потому что не мог получить доступ к системе электронного банкинга, в результате за несколько часов были обнаружены почти все незаконные операции виновного.

На суде адвокат подчеркивал, что содеянное нельзя назвать мошенничеством, так как, если бы в банке была вовремя проведена элементарная проверка, то ничего бы не произошло. Суд отклонил этот аргумент, указав на то, что консультант пользовался доверием руководства и прекрасно знал слабые места систем наблюдения. Кроме того, суд пришел к выводу, что преступник вернулся в Швейцарию не из раскаяния, а потому, что осознал оперативность действий следствия и, взвесив все «за» и «против», сделал то, что было ему выгоднее всего в сложившейся ситуации. Несмотря на утверждения адвоката о том, что его подзащитный – всего лишь мальчишка, ввязавшийся в абсурдную историю, суд был поражен холодным расчетом обвиняемого, который месяцами обдумывал план кражи и в нужный момент без колебаний порвал связи со своей семьей и девушкой. Станут ли 5,5 лет достаточным сроком, чтобы он осознал свою вину и решил начать новую жизнь? Как изменится его характер за время пребывания в тюрьме? Вероятно, ответов на эти вопросы сегодня нет не только у судьи и прокурора, но и у него самого.