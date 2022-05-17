После вызванного пандемией двухлетнего перерыва Всемирный экономический форум в Давосе, наконец, состоится не онлайн, а вживую - с 22 по 26 мая. Правда, привычным этот выпуск не назовешь: необычны как время его проведения, так и контекст. Форум впервые пройдет весной, а не в январе - он был отложен на несколько месяцев из-за появления варианта Омикрон, о котором зимой еще почти ничего не было известно.

Организаторы заявляют, что в мероприятии примут участие порядка двух тысяч человек, включая около пятидесяти мировых лидеров. В целом, в связи с международной ситуацией и продолжающейся в некоторых регионах пандемией, список приглашенных выглядит не таким внушительным, как в предыдущие годы. В Давосе, например, ожидается большая делегация из США, но ни президент Джо Байден, ни вице-президент Камала Харрис не приедут. Китай не будет широко представлен, а российская делегация не была приглашена из-за войны в Украине.

Напомним, что Россия и ВЭФ долгие годы поддерживали тесные отношения. Президент России Владимир Путин лично присутствовал на этом мероприятии в 2009 году, а в январе 2021 года выступил со специальным обращением на виртуальной встрече ВЭФ. Некоторое напряжение возникло в 2018 году, когда российская делегация пригрозила бойкотировать ежегодную встречу после того, как ВЭФ исключил некоторых российских бизнесменов, попавших под санкции США. В этом же году, чуть ли не впервые со времен перестройки, Давосский форум, вероятно, практически полностью пройдет без российских участников: организаторы приостановили отношения с россиянами и не будут взаимодействовать с лицами или учреждениями, находящимися под санкциями. Кроме того, через несколько дней после начала войны директор-основатель Клаус Шваб и президент ВЭФ Борге Бренде подписали открытое письмо, осудив военную агрессию России и пообещав оказать гуманитарную и дипломатическую помощь Украине.

Как сообщает NZZ am Sonntag, из Форума исключены три стратегических партнера, против которых введены санкции: Газпром, ВТБ, и Сбербанк. При этом глава Сбербанка Герман Греф с 2011 года был членом попечительского совета, высшего руководящего органа ВЭФ. Будучи стратегическими партнерами, эти компании платили около 600 000 франков в год, а взамен, по информации цюрихского издания, могли участвовать в разработке повестки и программы Форума. На сайте ВЭФ указано, что в сообщество стратегических партнеров входят сто ведущих мировых компаний, каждая из которых выбрана за свою приверженность улучшению состояния мира. Пресс-секретарь ВЭФ Самуэль Вертмюллер заверил журналистов, что российские деньги больше не поступают. Более того, ВЭФ, похоже, удаляет следы прежнего сотрудничества: Центр кибербезопасности, появившаяся в 2018 году совместная инициатива ВЭФ и Сбербанка, больше не упоминает российский банк в качестве партнера-учредителя.

51-й выпуск ВЭФ будет в значительной степени посвящен Украине. Речь пойдет о военных преступлениях, дипломатии, прекращении огня, солидарности и восстановлении. Так, 23 мая по видеосвязи перед мировыми лидерами выступит президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что в Давос приедет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Свое участие подтвердили пять женщин-парламентариев и мэр Киева Виталий Кличко. Давос также посетит заместитель премьер-министра и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Организаторы ВЭФ назвали его одним из 109 молодых глобальных лидеров – ежегодной программы, которая выявляет и поощряет лидеров завтрашнего дня. Еще одним украинским лауреатом программы стала основательница одной из ведущих школ в Киеве Зоя Литвин, которая тоже будет присутствовать на Форуме.

Швейцарские СМИ задаются вопросом, должны ли члены Федерального совета посетить посвященный Украине ВЭФ или им стоит соблюсти нейтралитет. Вероятно, президент Конфедерации Иньяцио Кассис использует возможность произнести вступительную речь, чтобы объяснить миру политику нейтралитета Швейцарии. Пока ожидается, что в Давосе будут присутствовать Ули Маурер и Ги Пармелен. Ален Берсе также планирует принять участие, Карин Келлер-Суттер не будет, а Виола Амхерд и Симонетта Соммаруга еще не определились.

Добавим, что среди участников ВЭФ будут руководители и председатели компаний, политические лидеры и главы международных организаций, представители гражданского общества, ученые, молодежные лидеры и ключевые фигуры из мира искусства, культуры, науки и технологий. Не забыта и тема климата, которая была у всех на слуху до войны и пандемии. В заключительный день Форума экоактивисты планируют провести забастовку с целью привлечь внимание к климатическим проблемам.