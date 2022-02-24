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четверг, 24 февраля 2022 года   

Швейцарское оружие и двоякие трактовки|Armes suisses et doubles interprétations

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Рио-де-Жанейро, 24. 02. 2022.

Для разведки местности в Афганистане использовались швейцарские самолеты © rts.ch

Ежегодно объем экспорта произведенного в Швейцарии оружия составляет сотни миллионов франков. Согласно законодательству Конфедерации, подобные товары не следует поставлять в страны, где идет гражданская война. Что происходит на самом деле?|
Chaque année, le volume des exportations d'armes produites en Suisse s'élève à des centaines de millions de francs. Selon les lois de la Confédération, ces marchandises ne doivent pas être expédiées vers des pays où sévit une guerre civile. Qu'est-ce qui se passe réellement?

Журналисты телерадиокомпаний RTS, SRF, RSI и издания NZZ am Sonntag в сотрудничестве с нидерландской некоммерческой организацией Lighthouse Reports проанализировали с помощью компьютерных программ сотни найденных в интернете видео и фотографий, сделанных в зонах вооруженных конфликтов. Вывод: произведенное в Швейцарии оружие используется в ряде таких регионов.

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