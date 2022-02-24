Автор: Лейла Бабаева, Берн-Рио-де-Жанейро, 24. 02. 2022.
Журналисты телерадиокомпаний RTS, SRF, RSI и издания NZZ am Sonntag в сотрудничестве с нидерландской некоммерческой организацией Lighthouse Reports проанализировали с помощью компьютерных программ сотни найденных в интернете видео и фотографий, сделанных в зонах вооруженных конфликтов. Вывод: произведенное в Швейцарии оружие используется в ряде таких регионов.
Богатые и бедные в ШвейцарииКонфедерация может похвастаться более высоким уровнем жизни, чем соседние страны и большинство государств ЕС. Однако, по данным статистики за 2020 год, около 720 000 человек в Швейцарии жили в условиях бедности.
Александра Довгань, взрослеющий вундеркинд1 марта в женевском Виктория-холле выступит молодая российская пианистка, блестящее будущее которой предсказал сам Григорий Соколов.
Виктор Вексельберг против PostfinanceРоссийский олигарх выиграл суд против швейцарского банка, который неправомерно закрыл его счет.
Иностранным выпускникам – работу в Швейцарии?В Швейцарии завершились обсуждения законопроекта, позволяющего гражданам третьих стран, получившим диплом швейцарского университета, оставаться в Конфедерации с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение нашло широкую поддержку среди кантонов, экономических организаций и большинства политических партий.
Стипендия за хорошие оценкиСо следующего учебного года Цюрихский университет будет поощрять самых талантливых студентов стипендиями в размере 10 000 франков в семестр. В рамках пилотного проекта финансовую поддержку получат 20 учащихся.
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
Добавить комментарий