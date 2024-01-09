Автор: Заррина Салимова, Берн, 09.01.2024.
Согласно отчету консалтинговой фирмы EY, совокупная рыночная капитализация концернов Nestlé, Novartis и Roche составляет 746 миллиардов долларов.|
Selon un rapport du cabinet de conseil EY, la capitalisation boursière combinée de Nestlé, Novartis et Roche s'élève à 746 milliards de dollars.
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