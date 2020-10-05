Автор: Лейла Бабаева, Берн-Цюрих-Женева, 5. 10. 2020. Просмотров: 474
По данным Института поддержки предпринимателей IFJ, число новых фирм, зарегистрированных в этом году, на 2,5% больше, чем в 2019-м. Отрицательная динамика отмечена только в кантонах Тичино (-12,6%), Шаффхаузен (-11,4%), Во (-6,3%) и Женева (-2,2%). Добавим, что в прилегающих к Леману регионах уделяется много внимания высоким технологиям, а в этом секторе регистрируется меньше компаний, чем в других отраслях.
Интересно, что, несмотря на закрытие парикмахерских и салонов красоты весной этого года, в 2020-м в Швейцарии зарегистрировано около 200 новых предприятий этой категории, что на 23,6% больше, чем в 2019-м. Другие популярные среди предпринимателей области: маркетинг и коммуникации (+ 17,6% новых компаний) и обучение (+ 16,7%). Тем не менее, эксперты отмечают, что в будущем, возможно, в некоторых сферах будет сложнее привлечь средства. Впрочем, в третьем квартале этого года инвестиции в стартапы оставались на хорошем уровне: 502 млн франков (548 млн за тот же период 2019-го), приводит газета Le Temps слова главы национальной программы поддержки стартапов Venturelab Жорди Монсерра.
Что касается самих бизнесменов, то они описывают сегодняшнюю ситуацию в мире предпринимательства по-разному, в зависимости от обстоятельств. Как всегда, есть те, кто уверенно идут к успеху, а другие еще не достигли поставленных целей. Те же, кто давно занимаются бизнесом и создали не одну компанию, дают совет: чтобы убедить банк в необходимости выдать вам кредит, необходимо продемонстрировать первые коммерческие результаты. Судя по отзывам предпринимателей, в Швейцарии создание фирм нередко объясняется желанием испытать что-то новое, проверить свои силы.
Как стать предпринимателем в Конфедерации?
Большая часть компаний Швейцарии – это малые и средние предприятия. Если вы мечтаете стать начальником собственной фирмы, приготовьтесь преодолеть немало препятствий. Каждый начинающий предприниматель должен найти деньги, но у кого взять взаймы? В первую очередь – у членов семьи, друзей или доброжелателей, которые согласятся вложить средства в стартап. Тут вам понадобится все ваше красноречие и сила убеждения, но это хорошая проверка, так как «если вы не можете убедить свою бабушку одолжить вам 10 тысяч франков, то как вы убедите инвесторов занять вам 100 тысяч?», - отметил директор невшательского центра инноваций Microcity Сэнди Ветцель. Собственный капитал действительно важен, поскольку для банков это гарантия того, что предприниматель серьезно относится к своему проекту. Минимальная сумма – 20 тыс. франков для компании с ограниченной ответственностью (Sàrl), 100 тыс. франков – для акционерного общества (SA).
Начинающие предприниматели, желающие основать стартап, могут обратиться в инкубаторы, т.е. структуры, предоставляющие финансовую помощь, консультации и помогающие наладить деловые контакты. В Швейцарии таких организаций немало: MassChallenge в Ренане (кантон Во), Venture Kick с отделениями в Лозанне и Цюрихе, Y-Parc в Ивердон-ле-Бене, Creapole в Делемоне (кантон Юра), Microcity и т.д. Условия поддержки стартапов у них разные, некоторые вкладывают средства в молодую фирму, чтобы получить долю в капитале, когда компания начнет приносить прибыль. К сожалению, количество мест ограничено, инкубаторы тщательно отбирают проекты, которые они хотят поддержать.
Можно найти бизнес-ангела – успешного предпринимателя, который готов инвестировать свои средства, а также знания, время и опыт в ваш стартап на ранней стадии его развития. Следует, однако, подробно обсуждать условия его участия в работе вашей фирмы, так как среди более опытных бизнесменов можно нарваться на акул, готовых «проглотить» неопытных новичков. Возвращаясь к банкам, добавим, что они часто отказывают в кредите, поскольку рискуют деньгами своих вкладчиков и должны проявлять повышенную осторожность. Встречу с менеджером банка лучше планировать на этапе, когда компания уже продает свой товар.
Напоследок приведем несколько полезных ссылок: ассоциация бизнес-ангелов Швейцарии, платформа банка UBS для начинающих предпринимателей, информация на сайте Государственного секретариата по экономике (Seco) о финансировании малых и средних предприятий, советы тем, кто хотят заняться бизнесом, Торгово-промышленная палата Швейцарии.
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