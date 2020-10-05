По данным Института поддержки предпринимателей IFJ, число новых фирм, зарегистрированных в этом году, на 2,5% больше, чем в 2019-м. Отрицательная динамика отмечена только в кантонах Тичино (-12,6%), Шаффхаузен (-11,4%), Во (-6,3%) и Женева (-2,2%). Добавим, что в прилегающих к Леману регионах уделяется много внимания высоким технологиям, а в этом секторе регистрируется меньше компаний, чем в других отраслях.

Интересно, что, несмотря на закрытие парикмахерских и салонов красоты весной этого года, в 2020-м в Швейцарии зарегистрировано около 200 новых предприятий этой категории, что на 23,6% больше, чем в 2019-м. Другие популярные среди предпринимателей области: маркетинг и коммуникации (+ 17,6% новых компаний) и обучение (+ 16,7%). Тем не менее, эксперты отмечают, что в будущем, возможно, в некоторых сферах будет сложнее привлечь средства. Впрочем, в третьем квартале этого года инвестиции в стартапы оставались на хорошем уровне: 502 млн франков (548 млн за тот же период 2019-го), приводит газета Le Temps слова главы национальной программы поддержки стартапов Venturelab Жорди Монсерра.

Что касается самих бизнесменов, то они описывают сегодняшнюю ситуацию в мире предпринимательства по-разному, в зависимости от обстоятельств. Как всегда, есть те, кто уверенно идут к успеху, а другие еще не достигли поставленных целей. Те же, кто давно занимаются бизнесом и создали не одну компанию, дают совет: чтобы убедить банк в необходимости выдать вам кредит, необходимо продемонстрировать первые коммерческие результаты. Судя по отзывам предпринимателей, в Швейцарии создание фирм нередко объясняется желанием испытать что-то новое, проверить свои силы.

Как стать предпринимателем в Конфедерации?

Большая часть компаний Швейцарии – это малые и средние предприятия. Если вы мечтаете стать начальником собственной фирмы, приготовьтесь преодолеть немало препятствий. Каждый начинающий предприниматель должен найти деньги, но у кого взять взаймы? В первую очередь – у членов семьи, друзей или доброжелателей, которые согласятся вложить средства в стартап. Тут вам понадобится все ваше красноречие и сила убеждения, но это хорошая проверка, так как «если вы не можете убедить свою бабушку одолжить вам 10 тысяч франков, то как вы убедите инвесторов занять вам 100 тысяч?», - отметил директор невшательского центра инноваций Microcity Сэнди Ветцель. Собственный капитал действительно важен, поскольку для банков это гарантия того, что предприниматель серьезно относится к своему проекту. Минимальная сумма – 20 тыс. франков для компании с ограниченной ответственностью (Sàrl), 100 тыс. франков – для акционерного общества (SA).

Можно попытаться собрать средства путем краудфандинга, например, на сайте Kickstarter или на созданной банком Raiffeisen платформе héros locaux . Кроме того, предпринимателям предлагают помощь разные организации: например, Cautionnement romand с отделениями в Женеве, Фрибурге, Во, Невшателе и Вале дает гарантии банкам, выдающим кредиты малому и среднему бизнесу. Подробная информация опубликована здесь . Основанная в 1995 году ассоциация Genilem организует трехлетние программы поддержки (консультации, обучение, анализ деятельности) начинающим предпринимателям, за время своего существования она помогла 270 компаниям. Любопытно, что некоторые организации, например, Фонд поддержки бизнеса (FAE, Женева), предпочитают помогать «в основном малым и средним предприятиям», - подчеркнул директор FAE Патрик Шефер, потому что вкладывать в стартапы часто слишком рискованно».

Начинающие предприниматели, желающие основать стартап, могут обратиться в инкубаторы, т.е. структуры, предоставляющие финансовую помощь, консультации и помогающие наладить деловые контакты. В Швейцарии таких организаций немало: MassChallenge в Ренане (кантон Во), Venture Kick с отделениями в Лозанне и Цюрихе, Y-Parc в Ивердон-ле-Бене, Creapole в Делемоне (кантон Юра), Microcity и т.д. Условия поддержки стартапов у них разные, некоторые вкладывают средства в молодую фирму, чтобы получить долю в капитале, когда компания начнет приносить прибыль. К сожалению, количество мест ограничено, инкубаторы тщательно отбирают проекты, которые они хотят поддержать.

Можно найти бизнес-ангела – успешного предпринимателя, который готов инвестировать свои средства, а также знания, время и опыт в ваш стартап на ранней стадии его развития. Следует, однако, подробно обсуждать условия его участия в работе вашей фирмы, так как среди более опытных бизнесменов можно нарваться на акул, готовых «проглотить» неопытных новичков. Возвращаясь к банкам, добавим, что они часто отказывают в кредите, поскольку рискуют деньгами своих вкладчиков и должны проявлять повышенную осторожность. Встречу с менеджером банка лучше планировать на этапе, когда компания уже продает свой товар.

Напоследок приведем несколько полезных ссылок: ассоциация бизнес-ангелов Швейцарии, платформа банка UBS для начинающих предпринимателей, информация на сайте Государственного секретариата по экономике (Seco) о финансировании малых и средних предприятий, советы тем, кто хотят заняться бизнесом, Торгово-промышленная палата Швейцарии.