Швейцарские активы Сулеймана Керимова |Avoirs suisses de Suleyman Kerimov

Найти и заблокировать все швейцарские активы находящегося под санкциями дагестанского миллиардера оказалось задачей не из легких. Мы уже делились результатами расследования финансовых схем, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова, а также рассказывали о расширенном санкционном списке США, в который попало ближайшее окружение олигарха. Новая порция информации поступила от газеты Le Temps, сообщившей, что Федеральная прокуратура Швейцарии ведет расследование в отношении четырех человек, связанных с Сулейманом Керимовым.