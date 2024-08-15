Автор: Заррина Салимова, Берн, 15.08.2024.
По информации Le Temps, Конфедерация заморозила 1,3 миллиарда франков, предположительно принадлежащих российскому олигарху.|
Selon Le Temps, la Confédération a gelé 1,3 milliard de francs qui appartiendraient à l’oligarque russe.
Найти и заблокировать все швейцарские активы находящегося под санкциями дагестанского миллиардера оказалось задачей не из легких. Мы уже делились результатами расследования финансовых схем, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова, а также рассказывали о расширенном санкционном списке США, в который попало ближайшее окружение олигарха. Новая порция информации поступила от газеты Le Temps, сообщившей, что Федеральная прокуратура Швейцарии ведет расследование в отношении четырех человек, связанных с Сулейманом Керимовым.
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