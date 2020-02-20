Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева-Базель, 20. 02. 2020. Просмотров: 72
Мы писали о том, что в 2018 году Конфедерация заняла в непочетном рейтинге первое место, однако в Financial Secrecy Index 2020 ей удалось спуститься на две строчки благодаря увеличению списка стран, с которыми она автоматически обменивается информацией, отмечается в коммюнике TJN. Первая и вторая позиции достались Каймановым островам и США соответственно, также в первую десятку вошли Гонконг, Сингапур, Люксембург, Япония, Нидерланды, Британские Виргинские острова и ОАЭ. Из бывшего СССР в списке оказались Россия (44-е место), Украина (70) и Казахстан (108). Если говорить о регионах мира, то наивысший средний показатель секретности – у Африки (69,5), хотя на ее долю приходится всего 0,62% рынка оффшорных финансовых услуг. Наименьший показатель – у Европы и Центральной Азии (55,8%), при доле рынка 51,54%.
Конфедерация остается раем для людей, уклоняющихся от уплаты налогов, отмечается в коммюнике швейцарской ассоциации Alliance Sud, объединяющей организации по предоставлению гуманитарной помощи и развитию социальных проектов. Эксперты TJN указывают на то, что сегодня альпийская республика обменивается данными в основном с развитыми государствами, а богачи из бедных стран по-прежнему имеют возможность прятать свои капиталы в Конфедерации. Это происходит потому, что Швейцария выразила готовность обмениваться сведениями только с теми странами, которые способны обеспечить конфиденциальную обработку налоговой информации. По данным Швейцарской ассоциации банкиров (SwissBanking), Конфедерация является лидером по объему иностранных активов, которыми управляют ее кредитно-финансовые учреждения. По мнению Alliance Sud, это указывает на то, что альпийская республика по-прежнему является крупнейшим оффшорным финансовым центром, несмотря на то, что за последние два года она стала прозрачнее.
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