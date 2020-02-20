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четверг, 20 февраля 2020 года   

Швейцария стала немного прозрачнее|La Suisse est devenue un peu plus transparente

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева-Базель, 20. 02. 2020. Просмотров: 72

(© nashagazeta.ch)

Конфедерация – на третьем месте в списке налоговых гаваней Financial Secrecy Index, который каждые два года составляет организация Tax Justice Network (TJN). Индекс «секретности» Швейцарии – 74, на ее долю приходится 4,12% рынка оффшорных финансовых услуг. |
La Suisse occupe la 3e place dans le classement des paradis fiscaux Financial Secrecy Index, qui est établi tous les deux ans par l'organisation Tax Justice Network (TJN). L'indice «d'opacité» de la Confédération s'élève à 74, ce qui correspond à 4,12% des services financiers offshore.

Мы писали о том, что в 2018 году Конфедерация заняла в непочетном рейтинге первое место, однако в Financial Secrecy Index 2020 ей удалось спуститься на две строчки благодаря увеличению списка стран, с которыми она автоматически обменивается информацией, отмечается в коммюнике TJN. Первая и вторая позиции достались Каймановым островам и США соответственно, также в первую десятку вошли Гонконг, Сингапур, Люксембург, Япония, Нидерланды, Британские Виргинские острова и ОАЭ. Из бывшего СССР в списке оказались Россия (44-е место), Украина (70) и Казахстан (108). Если говорить о регионах мира, то наивысший средний показатель секретности – у Африки (69,5), хотя на ее долю приходится всего 0,62% рынка оффшорных финансовых услуг. Наименьший показатель – у Европы и Центральной Азии (55,8%), при доле рынка 51,54%.

Конфедерация остается раем для людей, уклоняющихся от уплаты налогов, отмечается в коммюнике швейцарской ассоциации Alliance Sud, объединяющей организации по предоставлению гуманитарной помощи и развитию социальных проектов. Эксперты TJN указывают на то, что сегодня альпийская республика обменивается данными в основном с развитыми государствами, а богачи из бедных стран по-прежнему имеют возможность прятать свои капиталы в Конфедерации. Это происходит потому, что Швейцария выразила готовность обмениваться сведениями только с теми странами, которые способны обеспечить конфиденциальную обработку налоговой информации. По данным Швейцарской ассоциации банкиров (SwissBanking), Конфедерация является лидером по объему иностранных активов, которыми управляют ее кредитно-финансовые учреждения. По мнению Alliance Sud, это указывает на то, что альпийская республика по-прежнему является крупнейшим оффшорным финансовым центром, несмотря на то, что за последние два года она стала прозрачнее.

Немного истории: в 1713 году правительство Женевы приняло постановление, запрещающее банкирам раскрывать информацию о своих европейских клиентах. Среди тех, кто хранили свои средства в женевских банках, были даже французские короли и герцоги. Им была на руку такая секретность, поскольку они не желали огласки их деловых отношений с еретиками-протестантами. По словам профессора истории Лозаннского университета Себастьена Ге, в XIX веке элита Конфедерации с завистью наблюдала, как европейские страны строят империи. Не имея выхода к морю, швейцарцы решили создать финансовый центр, который позволил бы им на равных вести дела с самыми богатыми династиями. Во время Первой мировой войны в швейцарские банки хлынули деньги зажиточных европейцев, которые не хотели платить налоги, взимаемые на ведение боевых действий. Французы предпочли обратиться в кредитно-финансовые учреждения Романдии, немцы нашли управляющих своими состояниями в немецкоязычных кантонах, итальянцы – в Тичино. Более того, бизнесмены воевавших друг с другом стран вели через Швейцарию тайную торговлю с «вражескими» фирмами. В наше время ситуация тоже складывается интересная. Анализ «Панамских документов» показал, что банки Конфедерации выступали посредниками при создании более половины оффшорных компаний в Панаме.

Подчеркивая недостаточность вклада Швейцарии в борьбу с уклонением от уплаты налогов, Alliance Sud предлагает Конфедерации помочь развивающимся странам обеспечить соответствие нормам ОЭСР, чтобы эти государства могли участвовать в автоматическом обмене налоговой информацией. Кроме того, в Швейцарии необходимо создать реестр, содержащий данные об иностранцах, владеющих компаниями в альпийской республике.

 

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