Мы писали о том, что в 2018 году Конфедерация заняла в непочетном рейтинге первое место, однако в Financial Secrecy Index 2020 ей удалось спуститься на две строчки благодаря увеличению списка стран, с которыми она автоматически обменивается информацией, отмечается в коммюнике TJN. Первая и вторая позиции достались Каймановым островам и США соответственно, также в первую десятку вошли Гонконг, Сингапур, Люксембург, Япония, Нидерланды, Британские Виргинские острова и ОАЭ. Из бывшего СССР в списке оказались Россия (44-е место), Украина (70) и Казахстан (108). Если говорить о регионах мира, то наивысший средний показатель секретности – у Африки (69,5), хотя на ее долю приходится всего 0,62% рынка оффшорных финансовых услуг. Наименьший показатель – у Европы и Центральной Азии (55,8%), при доле рынка 51,54%.



Конфедерация остается раем для людей, уклоняющихся от уплаты налогов, отмечается в коммюнике швейцарской ассоциации Alliance Sud, объединяющей организации по предоставлению гуманитарной помощи и развитию социальных проектов. Эксперты TJN указывают на то, что сегодня альпийская республика обменивается данными в основном с развитыми государствами, а богачи из бедных стран по-прежнему имеют возможность прятать свои капиталы в Конфедерации. Это происходит потому, что Швейцария выразила готовность обмениваться сведениями только с теми странами, которые способны обеспечить конфиденциальную обработку налоговой информации. По данным Швейцарской ассоциации банкиров (SwissBanking), Конфедерация является лидером по объему иностранных активов, которыми управляют ее кредитно-финансовые учреждения. По мнению Alliance Sud, это указывает на то, что альпийская республика по-прежнему является крупнейшим оффшорным финансовым центром, несмотря на то, что за последние два года она стала прозрачнее.





Немного истории: в 1713 году правительство Женевы приняло постановление, запрещающее банкирам раскрывать информацию о своих европейских клиентах. Среди тех, кто хранили свои средства в женевских банках, были даже французские короли и герцоги. Им была на руку такая секретность, поскольку они не желали огласки их деловых отношений с еретиками-протестантами. По словам профессора истории Лозаннского университета Себастьена Ге, в XIX веке элита Конфедерации с завистью наблюдала, как европейские страны строят империи. Не имея выхода к морю, швейцарцы решили создать финансовый центр, который позволил бы им на равных вести дела с самыми богатыми династиями. Во время Первой мировой войны в швейцарские банки хлынули деньги зажиточных европейцев, которые не хотели платить налоги, взимаемые на ведение боевых действий. Французы предпочли обратиться в кредитно-финансовые учреждения Романдии, немцы нашли управляющих своими состояниями в немецкоязычных кантонах, итальянцы – в Тичино. Более того, бизнесмены воевавших друг с другом стран вели через Швейцарию тайную торговлю с «вражескими» фирмами. В наше время ситуация тоже складывается интересная. Анализ « Панамских документов » показал, что банки Конфедерации выступали посредниками при создании более половины оффшорных компаний в Панаме.Подчеркивая недостаточность вклада Швейцарии в борьбу с уклонением от уплаты налогов, Alliance Sud предлагает Конфедерации помочь развивающимся странам обеспечить соответствие нормам ОЭСР, чтобы эти государства могли участвовать в автоматическом обмене налоговой информацией. Кроме того, в Швейцарии необходимо создать реестр, содержащий данные об иностранцах, владеющих компаниями в альпийской республике.