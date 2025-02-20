SGS планирует уехать из Женевы в Цуг |SGS prévoit de déménager de Genève à Zoug

Тема налогообложения, насущная для всех жителей Швейцарии, не сходит со страниц Нашей Газеты. Не раз мы имели поводы рассказывать, в частности, о привлекательности кантона Цуг по сравнению с Женевой и о том, как туда, несмотря на все усилия женевского министра финансов Натали Фонтане, постепенно перетекают крупные состояния. Как выяснилось на днях, маленький, да удаленький кантон в немецкоязычной части страны переманивает не только отдельных богачей – как старых швейцарцев, так и новых русских – но и целые предприятия.