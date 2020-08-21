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пятница, 21 августа 2020 года   

Рост фирмы без увеличения штата|Croître sans embaucher

Автор: Лейла Бабаева, Лозанна-Невшатель, 21. 08. 2020. Просмотров: 122

© Chief22880/pixabay.com

В Швейцарии – около 590 тыс. предприятий, из них 529 тыс. – маленькие компании со штатом не более девяти человек, отмечается на сайте Федеральной службы статистики (OFS/BFS). Многие фирмы в этой категории не хотят нанимать новых сотрудников и успешно применяют другие стратегии роста. Как им это удается?|
La Suisse compte environ 590 000 entreprises, dont 529 000 sont de petites firmes avec neuf employés au maximum, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS/BFS). De nombreuses compagnies de cette catégorie ne veulent pas embaucher de nouveaux spécialistes et croissent autrement. Comment le font-elles?

Водуазская компания FiveCo, разрабатывающая новые технологии в сфере электроники и механики, существует с 2002 года и насчитывает 10 сотрудников. В 2014-м ее основатель Антуан Лоротт принял решение не нанимать новых специалистов, так как его детище занимает особую нишу на рынке, реализуя проекты для разных компаний. Расширение штата, по мнению основателя, только усложнило бы работу FiveCo. В интервью изданию PME он пояснил, что в его фирме практически отсутствует иерархия, а руководство основано на принципе прозрачности. Самое главное в том, что при небольшом штате совещания проходят быстро, и клиенты в сравнительно небольшие сроки получают готовые решения. FiveCo растет не за счет найма, а за счет повышения квалификации сотрудников и отсутствия текучки кадров. Прибыль компании остается на одном и том же уровне последние десять лет. Антуан Лоротт не стремится к большему: он пояснил, что увеличение прибыли требует привлечения инвесторов, а это означает утрату финансовой независимости.

В другой водуазской компании, предлагающей услуги печати на разных носителях – Imprimés Services – работают только три человека, но дела идут хорошо. Все потому, что глава фирмы Седрик Перру переопределил задачи каждого члена коллектива, а также наладил сотрудничество с рядом других компаний. Чтобы сократить административные расходы, Седрик Перру договорился с фирмами-партнерами, что каждый будет выполнять те задачи, в которых он разбирается лучше всего. В результате они в состоянии предложить клиентам конкурентоспособные цены, при этом Imprimés Services в зависимости от особенностей заказа обращается к нужному партнеру. В разгар пандемии Covid-19 предприниматели быстро изменили свою стратегию, учтя запросы клиентов. Реагировать оперативно позволяет лишь небольшая структура, уверен Перру.

Матье Бозе создал фирму BSR Communications в Лозанне в начале 2000-х годов для выполнения проектов в сфере графического дизайна. Поначалу все шло прекрасно, прибыль росла, но в 2008 году начался мировой финансовый кризис, швейцарец потерял много денег и уволил весь персонал. Благодаря этому он понял, что в его отрасли рост любой ценой – нежизнеспособная бизнес-модель. Запросы клиентов становятся сложнее, и сегодня он предпочитает сотрудничать с несколькими независимыми специалистами. По его мнению, чем меньше и «гибче» компания, тем больше у нее шансов пережить кризис. Более того, руководство таких фирм со временем завязывает дружеские отношения с клиентами, что идет бизнесу на пользу.

Для главы компании Enfin! Consulting Кэтлин де Баэ небольшой размер предприятия – маркетинговое преимущество. К ней регулярно обращаются люди, разочарованные в крупных компаниях. Большая часть ее клиентов – фирмы со штатом от пяти до тридцати человек, их офисы расположены, в основном, в радиусе 50-ти км от Enfin! Consulting. Кэтлин порой отказывает новым клиентам, чтобы не снижать качество услуг в рамках уже реализуемых проектов.

Глава невшательсткой компании Leutwiler Жан-Марк Летвиле определил идеальный размер предприятия после 15-ти лет работы. В его фирме, специализирующейся на металлических конструкциях, работают 16 человек: каждое утро они обсуждают рабочие и личные вопросы, рассказывают друг другу о своих успехах и трудностях. «Сотрудник должен чувствовать, что к его мнению прислушиваются и готовы ему помочь», - объяснил глава предприятия. Такой подход дает результаты: «У нас хватает работы». Менеджер проектов компании BMP Electricité Венсан Кавен рассказал, что руководство его фирмы сознательно сократило число сотрудников до десяти. BMP Electricité не хочет гнаться за прибылью или иметь дело с посредниками, а делает ставку на повышение квалификации и поддержание комфортных условий работы.

 

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