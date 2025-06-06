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Продается Фаберже! | Un Fabergé à vendre !

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 06.06.2025.
Лот 6. Настольные часы Фаберже

Женевский аукционный дом Piguet Hôtel des Ventes, известный своими регулярными «русскими торгами», готов представить понимающей публике элегантные настольные часы прославившегося в России ювелира швейцарских корней. Об их провенансе можно написать роман.

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La maison de ventes aux enchères genevoise Piguet Hôtel des Ventes, réputée pour ses « ventes russes », est prête à présenter à un public averti une élégante horloge de table créée par le joaillier d'origine suisse qui s'est illustré en Russie. Leur provenance pourrait faire l'objet d'un roman.

Наша Газета уже не раз рассказывала и о самом Карле Фаберже, и о созданном в его память фонде, и о различных творениях его фирмы, то и дело возникающих на рынок искусства. И вот наши давние партнеры из аукционного дома Hôtel des Ventes Piguet Genève вновь предложили «заехать на кофе», чтобы раньше других увидеть и даже подержать в руках очередную прекрасную вещицу, порученную их профессиональной оценке и продаже. Провенанс у вещицы наилучший – королевский.

«Получив эти часы от их последнего владельца год назад и начав выяснять их историю, мы вновь окунулись в мир Фаберже, что для меня всегда удовольствие, – так начала свой рассказ специалист по русскому искусству аукционного дома Piguet Hôtel des Ventes Кристина Робинсон. – Мы обратились за консультацией к Бернару Ивальди, президенту Фонда Игоря Карла Фаберже, прекрасному специалисту, который очень нам помог. Ниточка «экспертно-криминалистического расследования», как называет нашу работу г-н Ивальди, привела нас к сразу нескольким монархическим семьям, которые в 19 веке, как вы знаете, часто были тесно переплетены. В результате удалось совершенно точно установить одну часть провенанса и с некоторыми сомнениями – другую».

Фаберже
Клейма фирмы Фаберже и мастера Хенрика Вингстрема, а также инвентарный номер изделия

Благодаря нацарапанному на часах инвентарному номеру 15182, практически не видному невооруженным глазом, доподлинно известно, что эти часы покинули мастерскую Хенрика Вигстрёма, последнего из знаковых и самого плодовитого мастера-ювелира Фаберже, в 1907 году. Вингстрём был известен своей точностью, элегантностью и техническим мастерством. Работая преимущественно с золотом, эмалью и драгоценными камнями, он и другие мастера под его руководством создавали предметы, в которых классическая гармония сочеталась с фантазийными деталями, определяя художественный дух поздней императорской России. «Согласно найденной нами информации, часы получила тогда племянница императрицы Марии Феодоровны (урожденной принцессы Дагмары Датской), принцесса Дании Ингебор (1878–1958), - продолжила Кристина Робинсон. – Принцесса Ингеборг в свою очередь передала их своей дочери Астрид (1905–1935), принцессы Швеции при рождении, вышедшей замуж за Леопольда III, короля Бельгии, и ставшей, на короткий период, королевой бельгийцев. Вероятно, часы были подарком в честь 30-летия принцессы Ингеборг, отмечавшегося в 1908 году, и с тех пор оставались в королевской семье, передаваясь из поколения в поколение до наших дней».

Piguet Faberge
Ее Королевское Высочество Принцесса Швейцаии Астрид с дочерью Жозефиной-Шарлоттой на коленях, 1928 г. © Piguet Hôtel des Ventes

Обратите внимание на даты жизни королевы Астрид, оборвавшейся всего в тридцать лет! Что случилось? Несчастный случай.

В 1935 году королевская чета решила провести отпуск в Швейцарии. 29 августа они остановились на вилле Хазлихорн, недалеко от озера Четырех Кантонов, и решили совершить последнюю поездку, прежде чем вернуться к своим детям в Брюссель. Супруги любили долгие прогулки на автомобиле, поэтому Леопольд III заказал кабриолет Packard 120, который он хотел вести сам. Водитель сел на место водителя в спайдере, а Астрид заняла место пассажира. По мокрой от шедших в предыдущие дни дождей дороге автомобиль направлялся в местечко Кюснахт-ам-Риги на берегу Фирвальдштетского озера, когда около половины десятого королева решила проверить маршрут на карте, разложенной у нее на коленях. Король наклонился, чтобы помочь ей, но из-за нескольких секунд невнимательности потерял контроль над автомобилем, который ударился о дерево и несколько раз перевернулся. Леопольд вылез из увязшего в камышах одного из рукавов озера авто с переломанными ребрами и кровоточащим лицом и руками и обнаружил, что Астрид вылетела из автомобиля. Машина швейцарских властей, которая следовала за монаршими особами из соображений безопасности, остановилась, к месту происшествия прибежал врач, но он смог лишь констатировать смерть королевы. В память от ней в 1936 году был открыт (а в 1960-м перестроен) мемориал, состоящий из часовни и луга с памятным крестом и расположенный у южного въезда в деревню Кюснахт (Küssnacht) в одноименной коммуне кантона Швиц, между Луцернерштрассе и берегом озера.

Piguet Faberge
Его Королевское Величество Леопольд III, король бельгийцев, и Его Величества Астрид, 1934 г. © Piguet Hôtel des Ventes

«У Астрид было трое детей. Часы были представлены ее дочерью, Ее Королевским Высочеством великой княгиней Жозефиной-Шарлоттой Люксембургской, на знаменитой выставке «Фаберже — придворный ювелир царей», которая проходила в Кунстхалле в Мюнхене с 5 декабря 1986 года по 8 марта 1987 года. На этой великолепной выставке было представлено более 650 экспонатов, отобранных в сотрудничестве с Баварским национальным музеем под научным руководством д-ра Гезы фон Габсбурга, одного из ведущих экспертов по Фаберже», - ведет нас дальше по извилистой дорожке истории Кристина Робинсон.

Газе фон Габсбург, третий сын эрцгерцога Иосифа Франца Австрийского и принцессы Анны Саксонской, по отцовской линии — праправнук императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I, а по материнской — внук последнего короля Саксонии Фридриха Августа III, не понаслышке знает о монархических хитросплетениях. В то время, когда европейские королевские и императорские дома были тесно связаны между собой семейными и дипломатическими узами, обмен подарками был как дорогой традицией, так и тонкой формой дипломатии. В XVIII веке самыми желанными сокровищами аристократии часто были изысканные творения французских, австрийских, немецких и английских ювелиров. Однако с появлением Российской империи как культурной и политической державы именно ее двор все больше привлекал внимание лучших мастеров Европы.

Растущий престиж и щедрая поддержка российского императорского двора создали благодатную почву для развития уникальной русской традиции декоративно-прикладного искусства, гармонично сочетавшей западноевропейскую элегантность с яркой имперской идентичностью. Богатые природные ресурсы России в сочетании со вкусом к великолепию и перфекционизму дали жизнь предметам искусства, отличающимся удивительной роскошью и изысканностью. Совершенно особенной вишенкой на этом ослепительном торте стал Дом Фаберже, основанный Густавом Фаберже в 1842 году, приведенный к международной известности его сыном, Петром Карлом Фаберже, и ставшим официальным ювелиром русских царей в 1885 году. На весь мир прославились такие мастера, как Михаил Перхин и Хенрик Вигстрём, которые создали некоторые из самых знаковых произведений фирмы, в том числе легендарные императорские пасхальные яйца.

Настольные часы Фаберже, лот 6, представленные на аукционе Piguet Hôtel des Ventes одним из пятерых детей Жозефины-Шарлотты Люксембургской, — прекрасный пример творчества мастерской Вигстрёма в период ее расцвета. Эмаль — визитная карточка мастерства Фаберже, разработавшего 140 ее оттенков и значительно опередивший своих соперников в этом искусстве — отличается не только безупречным исполнением, но и исключительным разнообразием и глубиной цветов. Прямоугольный корпус из 14-каратного золота с бордюром украшен фризом из листьев и стрел, обрамляющим гильошированный синий эмалевый фон c гирляндами листьев, перемежающимися восемью вертикальными белыми эмалевыми стержнями, выделенными позолотой. На белом циферблате –  черные арабские цифры и ажурные стрелки из розового золота с узором в виде завитков. Безель инкрустирован мелкими жемчужинами. Задняя крышка покрыта пластиной из слоновой кости и украшена витыми узорами из серебра 900 пробы. Использование золота дает основание полагать, что речь идет о царском подарке, а четко прочитывающиеся клейма являются надежным «свидетельством о рождении».

Разумеется, эти часы – произведение искусства, но потенциальному покупателю может захотеться использовать их по назначению.  Увы, часы не ходят, и экспертам женевского аукционного дома не удалось установить автора их механизма. Предположительно, это мог бы быть Moser, но Фаберже работал с разными мастерами. По мнению Бернара Ивальди, это не столь важно, когда речь идет о часах такого качества и с таким провенансом, тем более что починить механизм не составляет труда, да и стоить это будет не так дорого, в пределах двух тысяч франков. Немного пострадала и задняя стенка часов, выполненная из слоновой кости. Как объяснила нам Кристина Робинсов, коллекционеры все чаще заменяют элементы из этого материала на копии из внешне идентичного с ним ивуарина, рода пластика, что значительно облегчает пересечение предметами границ, ведь перевозка изделий из слоновой кости запрещена. В Швейцарии нет нехватки в мастерах, но каждый серьезный коллекционер доверяет «своему».

Неполадка с механизмом и незначительные повреждения определили невысокую для изделий Фаберже оценочную стоимость часов: 30 000–50 000  франков. Интересно, за сколько они в итоге уйдут.

Полюбоваться высталяемыми на продажу лотами можно с 11 по 15 июня, а принять участие в торгах - с 5 по 19 июня. Всю практическую информацию вы найдете на сайте аукционного дома Piguet.

 
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