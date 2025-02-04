Автор: Заррина Салимова, Берн, 04.02.2025.
В прошлом году объем экспорта вырос на 3,2%. Новый рекордный уровень был достигнут почти исключительно благодаря химико-фармацевтическому сектору.|
L’année dernière, les exportations ont augmenté de 3,2%. Ce nouveau record a été atteint presque uniquement grâce au secteur chimico-pharmaceutique.
Результаты внешней торговли за 2024 год указывают на противоречивую картину. С одной стороны, объем швейцарского экспорта составил 282,9 млрд франков (+3,2%). С другой, новый максимум был достигнут за счет только двух отраслей, тогда как по остальным девяти из одиннадцати основных товарных групп объемы снизились.
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