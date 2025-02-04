Швейцарский экспорт бьет рекорды, но… |Les exportations suisses battent des records, mais…

Результаты внешней торговли за 2024 год указывают на противоречивую картину. С одной стороны, объем швейцарского экспорта составил 282,9 млрд франков (+3,2%). С другой, новый максимум был достигнут за счет только двух отраслей, тогда как по остальным девяти из одиннадцати основных товарных групп объемы снизились.