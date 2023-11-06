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03.11.2023 - 18:11Скончался Олег Протопопов

Победила «умная парковка» |Le « parking intelligent » a gagné

Автор: , Женева, .

CEO компании IEM SA Филипп Мену получает приз (DR)

Лучшие малые и средние предприятия Женевы были названы во время торжественной церемонии, организованной Swiss Venture Club (SVC) в здании Bâtiment des Forces Motrices.

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Les meilleures PME genevois ont été annoncés lors d’une cérémonie organisée par Swiss Venture Club au Bâtiment des Forces Motrices.

Для тех, кто не в курсе: Swiss Venture Club (SVC) – это независимая некоммерческая ассоциация, созданная предпринимателями для предпринимателей и поставившая своей целью поддержку главной движущей силы швейцарской экономики, то есть малых и средних предприятий (МСП) и сохранение рабочих мест в стране. Ассоциацию поддерживает ряд солидных партнеров во главе с Credit Suisse; среди них и давний друг Нашей Газеты часовой бренд F.P.Journe.

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Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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