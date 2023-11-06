Победила «умная парковка» |Le « parking intelligent » a gagné

Для тех, кто не в курсе: Swiss Venture Club (SVC) – это независимая некоммерческая ассоциация, созданная предпринимателями для предпринимателей и поставившая своей целью поддержку главной движущей силы швейцарской экономики, то есть малых и средних предприятий (МСП) и сохранение рабочих мест в стране. Ассоциацию поддерживает ряд солидных партнеров во главе с Credit Suisse; среди них и давний друг Нашей Газеты часовой бренд F.P.Journe.