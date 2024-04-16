Отличные результаты швейцарских кантональных банков |Excellents résultats des banques cantonales suisses

Кантональные банки справились с нестабильностью фондовых рынков и геополитическими проблемами и извлекли выгоду от краха Credit Suisse и роста процентных ставок, продемонстрировав в прошлом году прекрасные показатели. Согласно коммюнике Ассоциации швейцарских кантональных банков, их общая чистая прибыль в 2023 году составила 4,3 млрд франков, что на 693,2 млн больше, чем годом ранее.