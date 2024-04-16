Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 16.04.2024.
Совокупная чистая прибыль кантональных кредитно-финансовых учреждений выросла в прошлом году на 19%. Однако далеко не все клиенты банков выигрывают от этой тенденции.|
Le bénéfice net cumulé des banques cantonales a augmenté de 19% l’année dernière. Cependant, cette tendance ne profite pas à tous les clients des banques.
Кантональные банки справились с нестабильностью фондовых рынков и геополитическими проблемами и извлекли выгоду от краха Credit Suisse и роста процентных ставок, продемонстрировав в прошлом году прекрасные показатели. Согласно коммюнике Ассоциации швейцарских кантональных банков, их общая чистая прибыль в 2023 году составила 4,3 млрд франков, что на 693,2 млн больше, чем годом ранее.
Бабушки против Швейцарии – 1:0Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге вынес историческое решение, осудив Швейцарию за бездействие в области защиты климата. Иск был подан ассоциацией швейцарских пенсионерок-экоактивисток, средний возраст которых составляет 73 года.
Стоит ли ждать, пока грянет гром?Число правонарушений, зарегистрированных швейцарской полицией в 2023 году, выросло на 14% по сравнению с предыдущим годом. И что с этим делать?
Нейтралитет Швейцарии – так «да» или «нет»?Сегодня, 11 апреля 2024 года в 14 часов комитет народной инициативы «Сохранить нейтралитет Швейцарии» передаст в Федеральную канцелярию текст, набравший более 140 тысяч подписей. Готовьтесь и вы высказать свое мнение.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
Добавить комментарий