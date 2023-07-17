Кто он, швейцарский банкир? |Qui est-il, un banquier suisse ?

В мае 2023 года исследователь Университета Фрибурга Педро Араухо опубликовал, вместе с двумя коллегами, в журнале Business History, издаваемом Университетом Кембриджа, исследование под названием «Банковские элиты и трансформация капитализма в Швейцарии: просопографический анализ (1890-2022)». Стоит напомнить, что просопографический метод – это создание коллективных биографий, выявление определённого круга лиц, постановка ряда однотипных вопросов о датах рождения и смерти, о браке и семье, социальном происхождении, месте жительства, образовании, роде деятельности, религии и т. д. с целью выявить определенные типы. Понятие «просопография» впервые было употреблено в 1573 году в труде француза Антуана дю Вердье «Просопография или описание знаменитых личностей от сотворения мира с их портретами».



Когда-то Педро Араухо (судя по фамилии, бразильского происхождения) сам мечтал быть банкиром. Но, познакомившись с этой профессией поближе, предпочел изучать ее на расстоянии. Получив степень магистра социальных наук в Университете Невшателя, углубив образование в парижской École normale supérieure и в Колумбийском университете Нью-Йорка, он занимает теперь пост старшего научного сотрудника в Университете Фрибурга и является членом Обсерватории швейцарских элит (OBELIS) Лозаннского университета. Учитывая совпадение личных и профессиональных интересов, а также осознание того, что при всем значении финансов в швейцарской истории о руководителях финансовых институтов обывателям известно мало, он задался вопросом, каким образом и кто попадает на эти должности?



Исследование Педро Араухо и его коллег охватило 130 лет и сконцентрировалось на генеральных директорах и председателях советов управляющих. Ими была изучена база данных, содержащая информацию о девяти тысячах граждан, занимавших высшие должности в сферах экономики, культуры, политики и образования в Швейцарии. Несмотря на то, что «типовой профиль» из этой массы вычленить трудно, настолько каждый связан с категорией возглавляемого учреждения (кантональный банк, частный банк и т.д.), общие тенденции определить удалось.



Первую из них исследователи назвали «настойчивое присутствие семейных капиталов во всех частных банках». Да, пропорция «людей со стороны» увеличилась в последние десятилетия, но представители банковских семей на высших должностях занимали еще в 2020 году 50% мест – правда, по сравнению с 85% в 1890-м. При этом постепенное освоение профессии, начиная с «подмастерья», и выстраивание карьеры не является больше основным способом попадания на финансовую вершину, хотя новый (не успевший стать хорошо забытым старым) глава UBS Серджио Эрмотти – отличный пример исключения из правила. Он представляет собой «карьеру горца», если пользоваться швейцарским академическим термином, типичную для Швейцарии и оказывающую успокоительное действие на ее жителей, возбужденных скандалом с Credit Suisse. Насколько действенно это «успокоительное», можно спорить, если вспомнить Марселя Оспеля, приведшего UBS к кризису субстандартной ипотечной задолженности – возглавляемый им банк потерял в 2008 году 37 млрд франков. Согласно результатам исследования, лишь 10% коммерческой банковской элиты начинали с обычного профессионального образования, что в течение десятилетий было нормой. Теперь «кресла за большими столами» занимают выпускники университетов и престижных коммерческих школ – еще одно отражение глобализации.