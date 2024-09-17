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среда, 18 сентября 2024 года   

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Кто хочет сувенир от Питера Устинова? |Qui veut un souvenir de Peter Ustinov ?

Автор: , Женева, .

Кадры из жизни Питера Устинова (лот 1357)

23 сентября женевский аукционный дом Piguet Hôtel de ventes выставит на торги большую коллекцию документов и предметов, принадлежавших знаменитому артисту.

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Le 23 septembre Piguet Hôtel des ventes à Genève présentera aux enchères une sélection des archives personnelles et familiales du grande artiste.

Постоянным читателям Нашей Газеты многое известно о знаменитом актере Питере Устинове: мы рассказывали вам о нем самом, о его родителях – знаменитом шпионе Ионе фон Устинове и художнице Надежде Бенуа, знакомили с его сыном – художником Игорем Устиновым. Признаться, не думали, что будет еще один повод, но вот: 23 сентября женевский аукционный дом Piguet Hôtel de ventes выставит на продажу почти тысячу предметов из личного собрания сэра Питера. Торги пройдут в режиме онлайн, так что приобрести сувенир на память можно из любой точки земного шара, где имеется интернет.

Родившийся в Лондоне в 1921 году в семье отца-шпиона и матери-русской художницы и закончивший жизнь в Швейцарии, Питер Устинов за свои восемьдесят два года собрал богатую и эклектичную коллекцию архивов, каждый из которых отражает какой-то эпизод из грандиозной картины его жизни. На протяжении десятилетий он сотрудничал с величайшими художниками, дипломатично работал с самыми влиятельными политиками в менявшемся мире, снимался в фильмах, ставших классикой кинематографа, и сам режиссировал фильмы-блокбастеры. Он выступал на многих легендарных театральных и музыкальных сценах, получил множество наград, преданно служил международным гуманитарным целям и принимал участие в решающих исторических событиях. Мало кто знает, что в 1986 году по приглашению М. С. Горбачева он приезжал на Иссык-Кульский форум – неформальную встречу представителей мировой творческой и научной интеллигенции: великолепный Эркюль Пуаро в «Смерти на Ниле» Джона Гиллермина и не менее великолепный Лентул Батиат в «Спартаке» Стэнли Кубрика пользовался огромной популярностью и в СССР. В свободное от разговоров об умном и высоком время «Петр Ионович» учил всех желающих искусству… хрюкать на ушко. Автор этих строк до сих пор сохранила этот полезный навык.

Все перечисленное – лишь часть огромного следа, который Питер Устинов оставил в мире после своей смерти в 2004 году. Не менее огромна – и трогательна! – и выставляемая на торги коллекция его личных и семейных архивов. Чего здесь только нет!

Все десять профессиональных призов, полученных Питером Устиновым за его творческие достижения, начиная с самого первого - 1963 года, на Международном кинофестивале в Бостоне. Крест Командора Почетного легиона с письмом от тогдашнего министра культуры Франции Жака Ланга – это было в 1957-м. Почетная Золотая медаль св. Валентина «за год любви», присужденная Устинову как послу ЮНИСЕФ правительством Италии. Поклонники фильма «Билли Бад», снятого Устиновым в 1962 году, придут в восторг от полного набора связанных с ним документов не меньше, чем обожатели Эркюля Пуаро (всех четырех картин про великого сыщика), «Отеля «Сахара», «Спартака»…  Те же, кому важны русские корни прекрасного артиста, точно обратят внимание на записные книжки Нади Бенуа за 1948-1972 годы (разве не трогательно, что сын хранил их до самой смерти?!) и ее многочисленные живописные работы, а также том «Стихов и сказок» Сергея Михалкова 1963 года издания (на русском языке и в прекрасном состоянии) и «Август 1914-го» Александра Солженицына с дарственной надписью автора.

Рукописные и машинописные тексты – некоторые из которых никогда ранее не публиковались – пьес (включая «Дом сожалений» 1942 года) и телепередач, бесчисленные фотографии, записные книжки, а также принадлежавшие Питеру Устинову аксессуары: от ковров, предметов мебели и ваз до запонок, ручек и даже одного ятагана…

Всю «деловую» информацию о порядке проведения торгов вы найдете на сайте Аукционного дома, а полюбоваться всеми лотами до этого сможете 20-22 сентября с 12 до 19 часов по адресу rue Prévost-Martin 44-51, Genève.

аукционы в Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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