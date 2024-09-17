Постоянным читателям Нашей Газеты многое известно о знаменитом актере Питере Устинове: мы рассказывали вам о нем самом, о его родителях – знаменитом шпионе Ионе фон Устинове и художнице Надежде Бенуа, знакомили с его сыном – художником Игорем Устиновым. Признаться, не думали, что будет еще один повод, но вот: 23 сентября женевский аукционный дом Piguet Hôtel de ventes выставит на продажу почти тысячу предметов из личного собрания сэра Питера. Торги пройдут в режиме онлайн, так что приобрести сувенир на память можно из любой точки земного шара, где имеется интернет.

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Все перечисленное – лишь часть огромного следа, который Питер Устинов оставил в мире после своей смерти в 2004 году. Не менее огромна – и трогательна! – и выставляемая на торги коллекция его личных и семейных архивов. Чего здесь только нет!

Все десять профессиональных призов, полученных Питером Устиновым за его творческие достижения, начиная с самого первого - 1963 года, на Международном кинофестивале в Бостоне. Крест Командора Почетного легиона с письмом от тогдашнего министра культуры Франции Жака Ланга – это было в 1957-м. Почетная Золотая медаль св. Валентина «за год любви», присужденная Устинову как послу ЮНИСЕФ правительством Италии. Поклонники фильма «Билли Бад», снятого Устиновым в 1962 году, придут в восторг от полного набора связанных с ним документов не меньше, чем обожатели Эркюля Пуаро (всех четырех картин про великого сыщика), «Отеля «Сахара», «Спартака»… Те же, кому важны русские корни прекрасного артиста, точно обратят внимание на записные книжки Нади Бенуа за 1948-1972 годы (разве не трогательно, что сын хранил их до самой смерти?!) и ее многочисленные живописные работы, а также том «Стихов и сказок» Сергея Михалкова 1963 года издания (на русском языке и в прекрасном состоянии) и «Август 1914-го» Александра Солженицына с дарственной надписью автора.

Рукописные и машинописные тексты – некоторые из которых никогда ранее не публиковались – пьес (включая «Дом сожалений» 1942 года) и телепередач, бесчисленные фотографии, записные книжки, а также принадлежавшие Питеру Устинову аксессуары: от ковров, предметов мебели и ваз до запонок, ручек и даже одного ятагана…

Всю «деловую» информацию о порядке проведения торгов вы найдете на сайте Аукционного дома, а полюбоваться всеми лотами до этого сможете 20-22 сентября с 12 до 19 часов по адресу rue Prévost-Martin 44-51, Genève.