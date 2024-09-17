Автор: Надежда Сикорская, Женева, 17.09.2024.
23 сентября женевский аукционный дом Piguet Hôtel de ventes выставит на торги большую коллекцию документов и предметов, принадлежавших знаменитому артисту.|
Le 23 septembre Piguet Hôtel des ventes à Genève présentera aux enchères une sélection des archives personnelles et familiales du grande artiste.
Постоянным читателям Нашей Газеты многое известно о знаменитом актере Питере Устинове: мы рассказывали вам о нем самом, о его родителях – знаменитом шпионе Ионе фон Устинове и художнице Надежде Бенуа, знакомили с его сыном – художником Игорем Устиновым. Признаться, не думали, что будет еще один повод, но вот: 23 сентября женевский аукционный дом Piguet Hôtel de ventes выставит на продажу почти тысячу предметов из личного собрания сэра Питера. Торги пройдут в режиме онлайн, так что приобрести сувенир на память можно из любой точки земного шара, где имеется интернет.
Все перечисленное – лишь часть огромного следа, который Питер Устинов оставил в мире после своей смерти в 2004 году. Не менее огромна – и трогательна! – и выставляемая на торги коллекция его личных и семейных архивов. Чего здесь только нет!
Все десять профессиональных призов, полученных Питером Устиновым за его творческие достижения, начиная с самого первого - 1963 года, на Международном кинофестивале в Бостоне. Крест Командора Почетного легиона с письмом от тогдашнего министра культуры Франции Жака Ланга – это было в 1957-м. Почетная Золотая медаль св. Валентина «за год любви», присужденная Устинову как послу ЮНИСЕФ правительством Италии. Поклонники фильма «Билли Бад», снятого Устиновым в 1962 году, придут в восторг от полного набора связанных с ним документов не меньше, чем обожатели Эркюля Пуаро (всех четырех картин про великого сыщика), «Отеля «Сахара», «Спартака»… Те же, кому важны русские корни прекрасного артиста, точно обратят внимание на записные книжки Нади Бенуа за 1948-1972 годы (разве не трогательно, что сын хранил их до самой смерти?!) и ее многочисленные живописные работы, а также том «Стихов и сказок» Сергея Михалкова 1963 года издания (на русском языке и в прекрасном состоянии) и «Август 1914-го» Александра Солженицына с дарственной надписью автора.
Рукописные и машинописные тексты – некоторые из которых никогда ранее не публиковались – пьес (включая «Дом сожалений» 1942 года) и телепередач, бесчисленные фотографии, записные книжки, а также принадлежавшие Питеру Устинову аксессуары: от ковров, предметов мебели и ваз до запонок, ручек и даже одного ятагана…
Всю «деловую» информацию о порядке проведения торгов вы найдете на сайте Аукционного дома, а полюбоваться всеми лотами до этого сможете 20-22 сентября с 12 до 19 часов по адресу rue Prévost-Martin 44-51, Genève.
Праздник дизайна в ЦюрихеСегодня в городе на Лиммате открываются Недели дизайна, в рамках которых несколько мероприятий будут организованы Киевской неделей дизайна.
Без лифчика нельзя и озеро одно для всехПосетительницу популярного женевского места отдыха Le Bain-Bleu Genève-Plage попросили прикрыть бюст. Что это: ханжество, целомудрие или дискриминация? И готовы ли вы платить за пользование общественными пляжами?
А что, если секвенировать геном всех швейцарцев?Такую масштабную задачу поставил перед собой и своими коллегами женевский генетик Стилианос Антонаракис. Речь не идет об идее нового фантастического фильма.
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Добавить комментарий