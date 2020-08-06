Коронавирус, или когда люкс теряет лоск

По единогласному мнению аналитиков, такого еще не было! После нескольких лет рекордных продаж, шок, вызванный санитарным кризисом, особенно ощутим и приводит в растерянность даже видавших виды специалистов.



Несколько дней назад группа LVMH, объединяющая 70 «домов», среди которых Louis Vuitton, Fendi, Dior, Givenchy, Guerlain, Hennessy и Sephora, и являющаяся абсолютным мировым лидером в индустрии люкса, объявила, что ее доход за первый семестр составляет лишь шестую часть от показателей за прошлый год, а чистая прибыль от реализации сократилась за тот же период с 21% до 9%. «Кажется, я никогда еще не видел такого негативного сочетания планет», - прокомментировал агентству AFP эти результаты финансовый директор группы Жан-Жак Гиони.





Удар суров для всех без исключения брендов, привыкших к неуклонному росту показателей. Оказалось, что этот успех зыбок – всего за несколько месяцев вынужденное закрытие магазинов и фабрик во всем мире привело к убыткам, исчисляемым миллиардами.Другие гиганты отрасли – Kering (включая Gucci иYves Saint Laurent) и Richemont (бренды Cartier, Van Cleef & Arpels, Baume & Mercier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Officine Panerai, Piaget и другие) – не в лучшем положении: их торговый оборот сократился в период с апреля по июнь 2020 года соответственно на 43 и 47%, а бренда Hermès на 41%.

«Это беспрецедентный кризис. Мы должны переждать бурю, и мы для этого хорошо экипированы», – управляющий Hermès Аксель Дюма настроен оптимистично, несмотря на удручающие результаты первого полугодия. Не менее грустная картина и в Италии: продажи Salvatore Ferragamo за шесть месяцев сократились почти вдвое, а Prada – на 40%. Знаменитый английский бренд зафиксировал падение продаж на уровне 45%.



На знаменитый вопрос, поставленный Николаем Чернышевским еще в 1863 году, у люксовых групп нет иных ответов, как максимальное сокращение расходов и максимальная же активизация продаж онлайн, расцветших в период самоизоляции. Covid-19 станет безусловным акселератором развития «люкса в цифре», а также интеграции в большие группы мелких поставщиков, чтобы надежнее обеспечить бесперебойность производства в будущем. Но ближайшая перспектива туманна для всех – надо набраться терпения, ведь все основные рынки (Китая, Япония, Европа, США и страны Персидского залива) пока, как говорится, безмолвствуют. Несмотря на эти временные трудности, которых не возьмется предсказать никто, эксперты уверены, что люксовая индустрия остается «непреходящей ценностью», надо только чтобы биржа немного успокоилась и люди вновь стали тратить деньги, не особенно о них задумываясь.