Автор: Лейла Бабаева, Женева, 11. 06. 2020. Просмотров: 338
Наша Газета рассказывала о трудностях, с которыми сталкивается швейцарская часовая индустрия в связи с коронакризисом. В такой ситуации неоднозначно выглядят решения руководства группы Richemont, которыми остались недовольны рядовые сотрудники.|
NashaGazeta.ch a déjà consacré un article aux difficultés auxquelles fait face l'industrie horlogère suisse en rapport avec la corona-crise. Dans cette situation, les décisions de la direction du groupe Richemont ont l’air ambigu et provoquent le mécontentement des salariés ordinaires.
Группа Richemont - один из самых заметных игроков на часовом рынке, ей принадлежат такие марки, как Cartier, Van Cleef & Arpels, A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Officine Panerai, Piaget, Ralph Lauren Watch & Jewelry Company, Roger Dubuis, Vacheron Constantin и Montblanc. Из-за пандемии Covid-19 группа понесла большие убытки: с января по март 2020 года торговый оборот снизился на 18%.
Представитель профсоюза Unia по вопросам часовой индустрии Рафаэль Тьемар признался в интервью Le Temps, что шокирован этой ситуацией: группа получает финансовую помощь от государства для сохранения рабочих мест и одновременно принимает такие решения. Эксперт обеспокоен тем, что меры в области частичной безработицы вряд ли будут отменены в ближайшем будущем, учитывая то, как медленно страна возвращается к нормальной экономической деятельности: «Работники с низким доходом, особенно женщины, оказались в очень трудном положении». Одна из сотрудниц Richemont анонимно рассказала о том, что после десяти лет работы в группе она зарабатывает около 4,5 тыс. франков в месяц. В середине марта ее перевели на неполный рабочий день, а с июня ей урежут оклад. По словам женщины, зарплаты следовало бы сократить высшему руководству, которое и так получает миллионы. Простые работники признаются, что в такой обстановке у них падает мотивация, они не хотят быть всего лишь орудиями производства.
Любопытно, что Richemont не первый раз становится объектом критики со стороны Unia: в декабре прошлого года профсоюз сообщил в коммюнике, что прибавка к зарплате, составляющая 65 франков, выплачивалась сотрудникам часовой группы с апреля, а не с января 2019-го, как изначально планировалось. С точки зрения профсоюза, такое упущение тем более возмутительно, что торговый оборот Richemont составляет миллиарды франков в год.
Логично предположить, что, если у Richemont есть средства на повышение вознаграждения нескольким сотрудникам, то найдутся деньги и для остальных, в противном случае не стоит удивляться недовольству кадров. Вышеописанная ситуация свидетельствует о том, что руководство женевской группы оторвано от реальности, подчеркнул Рафаэль Тьемар. В настоящее время Richemont воздерживается от комментариев.
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