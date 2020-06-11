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четверг, 11 июня 2020 года   

Группа Richemont расставила плюсы и минусы|Richemont a pesé tous les pour et tous les contre

Автор: Лейла Бабаева, Женева, 11. 06. 2020. Просмотров: 338

Штаб-квартира Richemont в Женеве © Olaf_Tamm_Hamburg_Germany for Richemont/richemont.com

Наша Газета рассказывала о трудностях, с которыми сталкивается швейцарская часовая индустрия в связи с коронакризисом. В такой ситуации неоднозначно выглядят решения руководства группы Richemont, которыми остались недовольны рядовые сотрудники.

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NashaGazeta.ch a déjà consacré un article aux difficultés auxquelles fait face l'industrie horlogère suisse en rapport avec la corona-crise. Dans cette situation, les décisions de la direction du groupe Richemont ont l’air ambigu et provoquent le mécontentement des salariés ordinaires.

Группа Richemont - один из самых заметных игроков на часовом рынке, ей принадлежат такие марки, как Cartier, Van Cleef & Arpels, A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Officine Panerai, Piaget, Ralph Lauren Watch & Jewelry Company, Roger Dubuis, Vacheron Constantin и Montblanc. Из-за пандемии Covid-19 группа понесла большие убытки: с января по март 2020 года торговый оборот снизился на 18%.

В этой ситуации удивляет, что вознаграждение членов исполнительного комитета за последний финансовый год (окончившийся 31 марта 2020-го) выросло на 35,8%, составив в общей сумме 41,39 млн франков, при этом группа намерена сократить годовые премии рядовых работников минимум на 25%, пишет газета Le Temps. Кроме того, Richemont прекратит выплачивать компенсации сотрудникам, зарегистрированным как частично безработные: с июня они будут получать 80% своего оклада вместо 96%.

Представитель профсоюза Unia по вопросам часовой индустрии Рафаэль Тьемар признался в интервью Le Temps, что шокирован этой ситуацией: группа получает финансовую помощь от государства для сохранения рабочих мест и одновременно принимает такие решения. Эксперт обеспокоен тем, что меры в области частичной безработицы вряд ли будут отменены в ближайшем будущем, учитывая то, как медленно страна возвращается к нормальной экономической деятельности: «Работники с низким доходом, особенно женщины, оказались в очень трудном положении». Одна из сотрудниц Richemont анонимно рассказала о том, что после десяти лет работы в группе она зарабатывает около 4,5 тыс. франков в месяц. В середине марта ее перевели на неполный рабочий день, а с июня ей урежут оклад. По словам женщины, зарплаты следовало бы сократить высшему руководству, которое и так получает миллионы. Простые работники признаются, что в такой обстановке у них падает мотивация, они не хотят быть всего лишь орудиями производства.

Любопытно, что Richemont не первый раз становится объектом критики со стороны Unia: в декабре прошлого года профсоюз сообщил в коммюнике, что прибавка к зарплате, составляющая 65 франков, выплачивалась сотрудникам часовой группы с апреля, а не с января 2019-го, как изначально планировалось. С точки зрения профсоюза, такое упущение тем более возмутительно, что торговый оборот Richemont составляет миллиарды франков в год.

Логично предположить, что, если у Richemont есть средства на повышение вознаграждения нескольким сотрудникам, то найдутся деньги и для остальных, в противном случае не стоит удивляться недовольству кадров. Вышеописанная ситуация свидетельствует о том, что руководство женевской группы оторвано от реальности, подчеркнул Рафаэль Тьемар. В настоящее время Richemont воздерживается от комментариев.

 

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