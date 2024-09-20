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пятница, 20 сентября 2024 года   

Из банкира – в шантажисты |Du banquier au criminel

Автор: , Цюрих, .

©Zürcher Kantonalbank

Цюрихская кантональная полиция задержала четырех человек, подозреваемых в вымогательстве биткоинов у Цюрихского кантонального банка (ZKB). Один из задержанных оказался бывшим сотрудником банка.

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La police cantonale zurichoise a arrêté quatre personnes soupçonnées d’avoir extorqué des bitcoins à la Banque cantonale de Zurich. L’un des détenus est un ancien employé de la banque.

Криминальная история, разыгравшаяся в эти дни в Цюрихе, могла бы лечь в основу голливудского фильма. Все составляющие кассового успеха имеются: острый сюжет, четверо молодых и дерзких «друзей Оушена», мир банков и финансов, в котором крутятся миллиарды франков, а также приятный бонус в виде красивой локации – живописного города на Лиммате.

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швейцарские банки
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