Из банкира – в шантажисты |Du banquier au criminel

Криминальная история, разыгравшаяся в эти дни в Цюрихе, могла бы лечь в основу голливудского фильма. Все составляющие кассового успеха имеются: острый сюжет, четверо молодых и дерзких «друзей Оушена», мир банков и финансов, в котором крутятся миллиарды франков, а также приятный бонус в виде красивой локации – живописного города на Лиммате.