Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 20.09.2024.
Цюрихская кантональная полиция задержала четырех человек, подозреваемых в вымогательстве биткоинов у Цюрихского кантонального банка (ZKB). Один из задержанных оказался бывшим сотрудником банка.|
La police cantonale zurichoise a arrêté quatre personnes soupçonnées d’avoir extorqué des bitcoins à la Banque cantonale de Zurich. L’un des détenus est un ancien employé de la banque.
Криминальная история, разыгравшаяся в эти дни в Цюрихе, могла бы лечь в основу голливудского фильма. Все составляющие кассового успеха имеются: острый сюжет, четверо молодых и дерзких «друзей Оушена», мир банков и финансов, в котором крутятся миллиарды франков, а также приятный бонус в виде красивой локации – живописного города на Лиммате.
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