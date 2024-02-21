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среда, 21 февраля 2024 года   

Цюрихские банкиры в Лозанне |Des banquiers zurichois à Lausanne

Автор: , Цюрих-Лозанна, .

©Zürcher Kantonalbank

Цюрихский кантональный банк (ZKB) откроет филиал в Лозанне. Что это означает для лозаннского финансового центра? И стоит ли Водуазскому кантональному банку (BCV) опасаться конкуренции?

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La Banque cantonale de Zurich (ZKB) va ouvrir une succursale à Lausanne. Qu’est-ce que cela signifie pour la place financière lausannoise? Et la Banque cantonale vaudoise (BCV) doit-elle craindre la concurrence?

После отмены комиссионных сборов для держателей частных счетов и дебетовых карт ZKB вновь дал повод говорить о себе. Один из четырех системно значимых банков Швейцарии (помимо него в эту категорию входит UBS, поглотивший в прошлом году Сredit Suisse, а также Raiffeisen и PostFinance) отчитался об отличных результатах за 2023 год. На фоне роста процентных ставок банк увеличил объемы ипотечного кредитования, повысил доходы и рентабельность.

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