Цюрихские банкиры в Лозанне |Des banquiers zurichois à Lausanne

После отмены комиссионных сборов для держателей частных счетов и дебетовых карт ZKB вновь дал повод говорить о себе. Один из четырех системно значимых банков Швейцарии (помимо него в эту категорию входит UBS, поглотивший в прошлом году Сredit Suisse, а также Raiffeisen и PostFinance) отчитался об отличных результатах за 2023 год. На фоне роста процентных ставок банк увеличил объемы ипотечного кредитования, повысил доходы и рентабельность.