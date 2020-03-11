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среда, 11 марта 2020 года   

Экономика Швейцарии не в лучшей форме|L’économie de la Suisse n’est pas en pleine forme

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 11. 03. 2020. Просмотров: 116

(© pixabay.com)

В Швейцарии сокращается общий объем импорта-экспорта и инвестиций, но при этом растет занятость населения. Эксперты анализируют противоречивую ситуацию, предсказывая рост числа безработных.|
En Suisse, le total de l’import-export et des investissements diminue, mais l'emploi augmente. Les experts analysent la situation controversée, prévoyant une augmentation du nombre de chômeurs.

По данным Государственного секретариата по экономике (SECO), в четвертом квартале 2019 года ВВП Конфедерации вырос всего на 0,3%, однако безработица постепенно сокращается. В конце прошлого года в стране было на 3,7 тыс. рабочих мест больше, чем годом раньше. Что же происходит с экономикой?

В интервью телерадиокомпании RTS представитель центра конъюнктурных исследований (KOF) Федеральной политехнической школы Цюриха Микаэль Зигенталер отметил, что в стране по-прежнему наблюдается экономический рост, предприятия в некоторых секторах даже создали новые рабочие места. Тем не менее, эксперт допускает, что число вакансий сократится из-за нестабильной обстановки на рынке, связанной с эпидемией коронавируса.

Профессор экономики Фрибургского университета Серджио Росси настроен более пессимистично: «Будет еще больше безработных, в этом нет никакого сомнения». Это утверждение созвучно прогнозу SECO, в соответствии с которым незанятость населения составит 2,4% в этом году и 2,6% в 2021-м. Эпидемия COVID-2019 началась в тот момент, когда на швейцарском рынке труда уже сложилась непростая ситуация. По мнению Серджио Росси, большая часть новых вакансий открыта временно, эксперт ожидает увольнений в сфере экспорта.

Отметим, что в феврале этого года безработица в Швейцарии сократилась после четырех месяцев роста: работу в Конфедерации искали 117 822 человека, что приблизительно на 3 190 меньше, чем в январе. Приятно, что в феврале в стране стало меньше незанятой молодежи (-3,8%), сократилось и число безработных в возрасте 50-64 лет (-2,1%).

Неблагоприятная международная обстановка давит на отрасли, чувствительные к изменениям конъюнктуры: в четвертом квартале 2019 года машиностроительные и металлургические предприятия зарегистрировали сокращение торгового оборота. Химическое и фармацевтическое производство способствовало росту экономики, но не сумело поддержать динамику предыдущих кварталов. Экспорт сократился на 0,5%, импорт – на 2,7%, снизились инвестиции в производство электроприборов. Спад отмечен в транспортном (-0,3%) и финансовом секторах (-0,4%). Интересно, что на ситуацию не повлияли поставки швейцарского оружия за рубеж, которые выросли на 43% в 2019-м, поскольку они составляют лишь малую часть общего экспорта товаров. Основными покупателями бронетехники и боеприпасов стали Дания, Румыния и Бангладеш.

Добавим, что, по оценкам SECO, улучшения конъюнктуры стоит ожидать только в 2021 году. Рост ВВП в 2019-м составил 0,9%, в 2020-м эксперты прогнозируют 1,7 %, в 2021-м – 1,2%. Такая разница объясняется проведением крупных спортивных соревнований, которые мало влияют на ситуацию на рынке.

 

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