Автор: Лейла Бабаева, Берн, 11. 03. 2020. Просмотров: 116
По данным Государственного секретариата по экономике (SECO), в четвертом квартале 2019 года ВВП Конфедерации вырос всего на 0,3%, однако безработица постепенно сокращается. В конце прошлого года в стране было на 3,7 тыс. рабочих мест больше, чем годом раньше. Что же происходит с экономикой?
В интервью телерадиокомпании RTS представитель центра конъюнктурных исследований (KOF) Федеральной политехнической школы Цюриха Микаэль Зигенталер отметил, что в стране по-прежнему наблюдается экономический рост, предприятия в некоторых секторах даже создали новые рабочие места. Тем не менее, эксперт допускает, что число вакансий сократится из-за нестабильной обстановки на рынке, связанной с эпидемией коронавируса.
Профессор экономики Фрибургского университета Серджио Росси настроен более пессимистично: «Будет еще больше безработных, в этом нет никакого сомнения». Это утверждение созвучно прогнозу SECO, в соответствии с которым незанятость населения составит 2,4% в этом году и 2,6% в 2021-м. Эпидемия COVID-2019 началась в тот момент, когда на швейцарском рынке труда уже сложилась непростая ситуация. По мнению Серджио Росси, большая часть новых вакансий открыта временно, эксперт ожидает увольнений в сфере экспорта.
Отметим, что в феврале этого года безработица в Швейцарии сократилась после четырех месяцев роста: работу в Конфедерации искали 117 822 человека, что приблизительно на 3 190 меньше, чем в январе. Приятно, что в феврале в стране стало меньше незанятой молодежи (-3,8%), сократилось и число безработных в возрасте 50-64 лет (-2,1%).
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