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вторник, 2 мая 2023 года   

Доходы и социальные классы |Revenus et classes sociales

Автор: Заррина Салимова, Берн, 1. 05. 2023.

Жители Цуга имеют самые высокие доходы в среднем по стране. Фото: Peter Wormstetter, Unsplash

Согласно исследованию банка Cler, 10% швейцарских домохозяйств зарабатывают в год более 131 100 франков, а 50% домохозяйств – менее 53 600 франков.

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Selon une étude de la Banque Cler, 10% des ménages suisses gagnent plus de 131 100 CHF et 50% des ménages, moins de 53 600 CHF.

Люди любят сравнивать себя с другими, а также делить друг друга на социальные группы. Однако открыто говорить о своих доходах и принадлежности к какому-либо социальному классу не принято. Сколько же зарабатывают представители разных швейцарских социальных слоев? На каком уровне находится ваш личный доход по сравнению со средними показателями по стране? Какие различия существуют между кантонами? Ответы на эти вопросы можно найти в новом исследовании банка Cler и института экономических исследований BAK Economics.

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