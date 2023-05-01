Автор: Заррина Салимова, Берн, 1. 05. 2023.
Согласно исследованию банка Cler, 10% швейцарских домохозяйств зарабатывают в год более 131 100 франков, а 50% домохозяйств – менее 53 600 франков.|
Selon une étude de la Banque Cler, 10% des ménages suisses gagnent plus de 131 100 CHF et 50% des ménages, moins de 53 600 CHF.
Люди любят сравнивать себя с другими, а также делить друг друга на социальные группы. Однако открыто говорить о своих доходах и принадлежности к какому-либо социальному классу не принято. Сколько же зарабатывают представители разных швейцарских социальных слоев? На каком уровне находится ваш личный доход по сравнению со средними показателями по стране? Какие различия существуют между кантонами? Ответы на эти вопросы можно найти в новом исследовании банка Cler и института экономических исследований BAK Economics.
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