Доходы и социальные классы |Revenus et classes sociales

Люди любят сравнивать себя с другими, а также делить друг друга на социальные группы. Однако открыто говорить о своих доходах и принадлежности к какому-либо социальному классу не принято. Сколько же зарабатывают представители разных швейцарских социальных слоев? На каком уровне находится ваш личный доход по сравнению со средними показателями по стране? Какие различия существуют между кантонами? Ответы на эти вопросы можно найти в новом исследовании банка Cler и института экономических исследований BAK Economics.