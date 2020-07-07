За последние сутки кривая заболеваемости немного выровнялась: в понедельник власти сообщили о 47 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, а общее число заболевших выросло до 32315 человек. Обеспокоенность рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 вызывает увеличение индекса репродукции, т.е. характеризующего заразность инфекционного заболевания параметра, который, по последним возможным оценкам от 22 июня, составляет 2,36. Это означает, что один зараженный человек передает вирус более чем двум людям. Последний раз показатель достигал такого значения в начале марта, затем, примерно 22 марта, он опустился ниже 1, а с середины июня снова поднялся значительно выше 1.

С увеличением числа ежедневно регистрируемых случаев заражения Sars-Cov-2 угроза второй волны эпидемии становится все более реальной, а вместе этим усиливаются страхи относительно второго локдауна: практически два месяца вынужденного простоя дорого обошлись швейцарской экономике, и повторения этого сценария не хотел бы, наверное, никто.

Санитарный кризис замедлил экономический рост, который, по прогнозам главы UBS Серджио Эрмотти, восстановится не ранее 2022 года. В интервью телеканалу RTS он отметил, что глобальная экономическая ситуация была сложной и до пандемии, а Covid-19 усугубил уже имеющиеся проблемы.

Напомним, что швейцарские власти одобрили выделение миллиардов франков для поддержки компаний и предотвращения волны банкротств и сокращений. UBS, например, выдал более 21 000 так называемых кредитов Covid-19, т.е. гарантированных Конфедерацией займов, предназначенных для пострадавших от коронакризиса малых и средних предприятий. Общий объем этих кредитов составляет 2,5 млрд франков.

Эпидемия будет иметь не только экономические последствия, но также повлияет и на организацию рабочих процессов, считает Эрмотти. В частности, локдаун ускорит переход на удаленную работу, например, UBS планирует перевести до трети своих сотрудников на работу из дома на регулярной основе, что в долгосрочной перспективе снизит потребность в офисных помещениях.

Глава крупнейшего банка Швейцарии высоко оценил проделанную Федеральным советом работу по сдерживанию эпидемии, а недавний рост числа заболеваний Эрмотти пока не беспокоит. «Мы возвращаемся к нормальной жизни, но мы должны быть осторожны: новый локдаун был бы невозможен из-за экономических, социальных и медицинских издержек. Я не думаю, что люди к этому готовы», - подчеркнул он, подразумевая именно психологическую неготовность людей. Эти слова Эрмотти перекликаются со сказанным ранее бывшим главой отделения инфекционных заболеваний Минздрава Швейцарии (OFSP) Даниэлем Кохом. В одном из недавних интервью он отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы избежать повторного карантина, причем не только по экономическим, но и по социальным причинам. «Это тяжело для людей, теперь они рады снова выйти на улицу», - сказал Кох.

Опасения Эрмотти и Коха относительно психического здоровья нации разделяют и ученые. Как показало опубликованное вчера исследование Базельского университета, несмотря на снятие ограничений, многие люди продолжают испытывать напряжение и стресс. Так, 40% участников опроса чувствуют себя более напряженными, чем в «докарантинный» период. Среди основных причин стресса респонденты называют трудности, вызванные изменениями на работе или учебе, а также ограничение социальных контактов. В целом, если до коронакризиса около 3% населения страдали от тяжелой депрессии, то сейчас – 12%. Сложно представить, сколько человек могут впасть в депрессию после второго локдауна, и как это повлияет на функционирование общества и, следовательно, экономику.

Добавим, что 1 ноября должность главного исполнительного директора UBS займет Ральф Хамерс. Оглядываясь на годы работы в крупнейшем банке Швейцарии, Эрмотти признался, что для него это была «работа мечты».

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