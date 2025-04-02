Активность Швейцарского монетного двора можно сравнить лишь сравнить с активностью его советского аналога – то и дело к нам поступает информация о новых коллекционных монетах, прославляющих Швейцарию с самых разных сторон, от давних событий ее истории до сохранившихся по сей день природных красот. О наиболее оригинальных из них, способных заинтересовать нумизматов среди наших читателей, мы вам рассказываем. И вот теперь к каталогу эксклюзивных монет, которые чеканятся в ограниченном количестве и называются «федеральными специальными монетами», прибавилась 20-франковая, «церновская».