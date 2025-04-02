ЦЕРН увековечили в серебре | CERN immortalisé en argent

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 02.04.2025.
Новинка Швейцарского монетного двора

Швейцарский монетный двор выпустил эксклюзивную монету, посвященную миру физики частиц и подчеркивающую позицию Швейцарии как центра инноваций.

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Le lancement de la monnaie exclusive célèbre le monde merveilleux de la physique des particules et souligne la position de la Suisse en tant que pôle d’innovation.

Активность Швейцарского монетного двора можно сравнить лишь сравнить с активностью его советского аналога – то и дело к нам поступает информация о новых коллекционных монетах, прославляющих Швейцарию с самых разных сторон, от давних событий ее истории до сохранившихся по сей день природных красот. О наиболее оригинальных из них, способных заинтересовать нумизматов среди наших читателей, мы вам рассказываем. И вот теперь к каталогу эксклюзивных монет, которые чеканятся в ограниченном количестве и называются «федеральными специальными монетами», прибавилась 20-франковая, «церновская».

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коллекционные монеты Швейцария
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