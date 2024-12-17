Автор: Заррина Салимова, Берн, 17.12.2024.
On, Roche и другие – пять швейцарских изобретений стали одними из лучших в мире по версии знаменитого американского еженедельника.|
On, Roche et d’autres – cinq inventions suisses se sont hissées parmi les meilleures au monde selon le célèbre hebdomadaire américain.
Авторитетный американский журнал Time ежегодно публикует список 200 самых важных изобретений – пять из них в этом году оказались швейцарскими.
«Железная леди» во главе ШвейцарииПост президента Швейцарской Конфедерации в 2025 году займет министр финансов Карин Келлер-Суттер.
Le deuil de Fédora, version genevoiseLe texte du conte en vers de Korneï Tchoukovski, mémorisé depuis l'enfance, n'a cessé de me revenir à l'esprit pendant que j’écoutais l'opéra Fedora d'Umberto Giordano au Grand Théâtre de Genève. Là aussi, il y a la fuite, la persécution, l’irresponsabilité de l’héroïne principale et de son repentir. Mais sans le final dramatique.
Дмитрий Корчак: «Миссия музыкантов – объединять людей»8 и 9 января в Женеве и в Лозанне пройдут традиционные новогодние концерты Оркестра Романдской Швейцарии, на которые коллектив приглашает своих верных друзей и солистов, ранее с ним не выступавших. На этот раз выбор пал на болгарскую сопрано Соню Йончеву и российского тенора Дмитрия Корчака. Мы тоже еще не имели поводов рассказывать о Дмитрии, так что рады были познакомиться с ним сами, а теперь познакомить и вас.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
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