Автор: Заррина Салимова, Берн, 18. 02. 2022.
Конфедерация может похвастаться более высоким уровнем жизни, чем соседние страны и большинство государств ЕС. Однако, по данным статистики за 2020 год, около 720 000 человек в Швейцарии жили в условиях бедности.|
La Suisse affiche un niveau de vie supérieur à celui des pays voisins et de la plupart des pays de l’UE. Toutefois, en 2020, environ 720 000 personnes étaient touchées par la pauvreté.
Жить в Швейцарии – хорошо, но не всем. Так можно было резюмировать результаты опубликованного в четверг исследования
Covid-19: прощайте, маски и «санитарные паспорта»С сегодняшнего дня в Швейцарии отменены практически все противоэпидемические ограничения.
Иностранным выпускникам – работу в Швейцарии?В Швейцарии завершились обсуждения законопроекта, позволяющего гражданам третьих стран, получившим диплом швейцарского университета, оставаться в Конфедерации с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение нашло широкую поддержку среди кантонов, экономических организаций и большинства политических партий.
Одно «да» и тройное «нет»13 февраля народ Швейцарии проголосовал по четырем вопросам: запрет экспериментов на животных, защита детей и молодежи от рекламы табака, изменение в законе о гербовом сборе и меры поддержки СМИ.
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
Иностранным выпускникам – работу в Швейцарии?В Швейцарии завершились обсуждения законопроекта, позволяющего гражданам третьих стран, получившим диплом швейцарского университета, оставаться в Конфедерации с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение нашло широкую поддержку среди кантонов, экономических организаций и большинства политических партий.
Стипендия за хорошие оценкиСо следующего учебного года Цюрихский университет будет поощрять самых талантливых студентов стипендиями в размере 10 000 франков в семестр. В рамках пилотного проекта финансовую поддержку получат 20 учащихся.
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