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пятница, 18 февраля 2022 года   

Богатые и бедные в Швейцарии|Les riches et les pauvres en Suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 18. 02. 2022.

Фото: Claudio Schwarz, Unsplash

Конфедерация может похвастаться более высоким уровнем жизни, чем соседние страны и большинство государств ЕС. Однако, по данным статистики за 2020 год, около 720 000 человек в Швейцарии жили в условиях бедности.

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La Suisse affiche un niveau de vie supérieur à celui des pays voisins et de la plupart des pays de l’UE. Toutefois, en 2020, environ 720 000 personnes étaient touchées par la pauvreté.

Жить в Швейцарии – хорошо, но не всем. Так можно было резюмировать результаты опубликованного в четверг исследования

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