Наша Газета уже рассказывала о том, что Конференция кантональных директоров по социальным вопросам (CDAS/SODK) пересмотрела свои рекомендации с целью уравнять в правах беженцев из Украины и других стран. Конкретным следствием этого станет нововведение, вступающее в силу в кантоне Аргау с 10 марта.

Напомним, до недавнего времени обладателям статуса S, в отличие от других беженцев, было разрешено свободно пользоваться автомобилями без сокращения размера социальной помощи. Согласно новому кантональному постановлению, личные транспортные средства будут считаться имуществом, которое должно учитываться при расчете пособия. На практике это будет означать, что через двенадцать месяцев после въезда в страну автомобиль нужно будет продать, а вырученные средства использовать для покрытия расходов на проживание. После этого беженцы смогут обратиться за социальной помощью. Как подчеркивают власти, речь идет об установлении юридического равенства: на украинцев с защитным статусом S отныне будут распространяться те же правила, что и на всех остальных получателей пособий.

Другие кантоны также могут в скором времени объявить о подобных мерах, причем, по данным швейцарских СМИ, в качестве альтернативы социальная служба может потребовать отдать номерной знак на хранение, если в кантонах для этого есть правовые основания.

Ранее представители кантона Аргау заявляли, что с трудом справляются с наплывом беженцев из Украины и ищущих убежища лиц из других стран и испытывают нехватку мест для их размещения. Учитывая затруднительное положение и пытаясь найти дополнительное жилье, кантональное правительство даже выпустило специальное постановление, согласно которому муниципалитеты будут обязаны предоставлять коммунальные подземные убежища и другие подобные помещения. Социальные службы кантона в ближайшие месяцы арендуют дополнительные жилые площади, например, многоквартирные дома, бывшие гостиницы и пустующие дома престарелых. Кроме того, среди населения наблюдается высокий уровень солидарности с беженцами из Украины: 43% обладателей статуса S живут у частных лиц.

Любопытно, что в абсолютных цифрах большинство работоспособных украинских беженцев в настоящее время работают в кантонах Цюрих, Берн и Аргау, а меньше всего трудоустроенных – в кантонах Ури, Аппенцелль-Иннерроден и Юра. В кантоне же Тургау 431 человек (или около 40% находящихся там трудоспособных украинцев со статусом S) нашли работу. Однако это не свидетельствует о том, что некоторые кантоны оказались более успешными в вопросе интеграции украинских беженцев. Дело в том, что лица с защитным статусом S распределяются пропорционально населению кантонов, поэтому в каких-то регионах их просто меньше. Более того, доля трудоустроенных зависит от особенностей регионального рынка труда, например, в Тургау многие беженцы прошлым летом были заняты в сельском хозяйстве.

Добавим, что интересный способ помочь украинским детям и подросткам научиться лучше ориентироваться в Цюрихе придумали исследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW). Разработанная ими видеоигра «Where Am I»/ «Де я знаходжуся» позволяет ознакомиться с планировкой города на Лиммате и одновременно установить связь с родиной: исследователи построили детальные модели известных достопримечательностей Киева и Цюриха и вставили их в красочную 3D-версию. Мир игры простирается вдоль реки Лиммат до Политеха и главного железнодорожного вокзала. Некоторые цюрихские здания исчезают во время игры, и перед игроками стоит задача найти разбросанные по городу кусочки пазла. В конце каждой головоломки появляется достопримечательность Киева, например, Андреевская церковь, Университет Шевченко или гостиница «Салют». Видеоигра, которую можно скачать в Apple App Store и Google Play, должна помочь украинским детям почувствовать себя в Цюрихе как дома.